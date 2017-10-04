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NBC отвергла призыв Трампа извиниться за публикацию о намерении Тиллерсона уволиться

Международная панорама
4 октября, 22:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, октября. /ТАСС

Ранее госсекретарь заявил, что никогда не намеревался подавать в отставку

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НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Американская телекомпания NBC отказалась пойти навстречу президенту США и извиниться за публикацию о намерении госсекретаря Рекса Тиллерсона минувшим летом уйти в отставку из-за противоречий с "болваном" Дональдом Трампом.

Об этом заявил в среду старший корреспондент NBC, аккредитованная при Белом доме, Хэйли Джексон. Видеозапись ее слов разместила в своем Twitter пресс-служба телекомпании в качестве ответа на заявление Трампа.

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"Вне всякого сомнения NBC не будет выступать с извинением перед Америкой, как призывает президент", - отметила Джексон. "Потому что госсекретарь прямо не ответил на ряд ключевых моментов в публикации", - пояснила она.

Одна из авторов материала Кэрол Ли заявила об отказе снять его. "Мы стоим на своем. Мы достаточно много писали об этом. Мы говорили с дюжиной людей, чтобы подготовить материал", - отметила журналист. "Если бы президент счел нашу публикацию правдивой, а она таковой и является, то ему пришлось бы уволить Рекса Тиллерсона. Сейчас он [Трамп] не может позволить себе потерять еще одно высокопоставленное должностное лицо, это для него проблематично", - пояснила Ли.

Тиллерсон ранее провел специальную пресс-конференцию, чтобы довести до сведения граждан, что члены нынешней администрации все вместе выполняют поставленные задачи, несмотря на имеющиеся разногласия, а также заявил, что никогда не намеревался подавать в отставку. Трамп заявил, что NBC, утверждавшая о намерениях Тиллерсона уйти в отставку, должна принести жителям страны извинения за распространение ложной информации.

NBC в среду со ссылкой на многочисленные источники в администрации утверждала, что Тиллерсон в присутствии других членов Совета национальной безопасности при Белом доме назвал Трампа болваном и пригрозил добровольно уйти в отставку из-за несогласия по ряду внутриполитических аспектов с главой государства. Инцидент произошел на совещании НСБ в Пентагоне 20 июля и отчасти был обусловлен политизированным выступлением Трампа на ежегодном национальном слете бойскаутов в штате Западная Вирджиния. Тиллерсон, который в прошлом возглавлял движение бойскаутов, на совещании выразил недовольство речью президента США, утверждают источники NBC.

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