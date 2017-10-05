Трамп опроверг сообщения об угрозах Тиллерсона подать в отставку

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сообщения в СМИ о якобы имевших место угрозах госсекретаря США Рекса Тиллерсона подать в отставку - ложь.

Об этом написал в своем Twitter в четверг президент США Дональд Трамп.

"Рекс Тиллерсон никогда не угрожал уйти в отставку. Это лживые новости, распространенные [телеканалом] NBC", - говорится в сообщении главы американской администрации.

В среду телеканал NBC сообщил о том, что около трех месяцев назад руководитель внешнеполитического ведомства США якобы назвал Трампа болваном и пригрозил уходом в отставку из-за несогласия с президентом по ряду внутриполитических вопросов. Позднее Тиллерсон опроверг эту информацию, а Трамп призвал телеканал извиниться за публикацию "лживых новостей". NBC News отказался это сделать, назвав свое сообщение правдивым.

Rex Tillerson never threatened to resign. This is Fake News put out by @NBCNews. Low news and reporting standards. No verification from me. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 October 2017