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Трамп опроверг сообщения об угрозах Тиллерсона подать в отставку

Международная панорама
5 октября, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Президент США также назвал слухи об отставке госсекретаря "лживыми новостями", которые распространил телеканал NBC

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сообщения в СМИ о якобы имевших место угрозах госсекретаря США Рекса Тиллерсона подать в отставку - ложь.

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Об этом написал в своем Twitter в четверг президент США Дональд Трамп.

"Рекс Тиллерсон никогда не угрожал уйти в отставку. Это лживые новости, распространенные [телеканалом] NBC", - говорится в сообщении главы американской администрации.

В среду телеканал NBC сообщил о том, что около трех месяцев назад руководитель внешнеполитического ведомства США якобы назвал Трампа болваном и пригрозил уходом в отставку из-за несогласия с президентом по ряду внутриполитических вопросов. Позднее Тиллерсон опроверг эту информацию, а Трамп призвал телеканал извиниться за публикацию "лживых новостей". NBC News отказался это сделать, назвав свое сообщение правдивым.

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