Трамп опроверг сообщения об угрозах Тиллерсона подать в отставку

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сообщения в СМИ о якобы имевших место угрозах госсекретаря США Рекса Тиллерсона подать в отставку - ложь.
Об этом написал в своем Twitter в четверг президент США Дональд Трамп.
"Рекс Тиллерсон никогда не угрожал уйти в отставку. Это лживые новости, распространенные [телеканалом] NBC", - говорится в сообщении главы американской администрации.
В среду телеканал NBC сообщил о том, что около трех месяцев назад руководитель внешнеполитического ведомства США якобы назвал Трампа болваном и пригрозил уходом в отставку из-за несогласия с президентом по ряду внутриполитических вопросов. Позднее Тиллерсон опроверг эту информацию, а Трамп призвал телеканал извиниться за публикацию "лживых новостей". NBC News отказался это сделать, назвав свое сообщение правдивым.
Rex Tillerson never threatened to resign. This is Fake News put out by @NBCNews. Low news and reporting standards. No verification from me.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 October 2017