Назарбаев поздравил Путина с днем рождения

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АСТАНА, 7 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого поздравил российского лидера с 65-летием, они также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Об этом в субботу сообщила пресс-служба главы Казахстана.
"Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту. В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении ведомства.
Как заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин в день своего рождения 7 октября проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также несколько телефонных разговоров.