Президент Киргизии поздравил Владимира Путина с днем рождения

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БИШКЕК, 7 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием в ходе телефонного разговора, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.
"Президент 7 октября в телефонном разговоре поздравил президента Российской Федерации с 65-летним юбилеем. Атамбаев отметил, что благодаря дальновидности и решительности президента Путина Россия уверенно идет по пути устойчивого развития, вновь заняла достойное место среди великих держав мира, это признают как друзья, так и недруги России", - говорится в сообщении.
Атамбаев также подчеркнул, что он "особо ценит" сложившийся с руководителем РФ "высокий уровень взаимопонимания и доверия". "Глава государства с удовлетворением отметил, что за годы совместной работы удалось достичь значительных результатов в развитии и укреплении кыргызско-российского стратегического партнерства, выразил надежду на дальнейшее углубление и продвижение союзнических отношений во благо народов двух стран", - отмечается в документе.
Кроме этого, во время разговора Атамбаев и Путин также обсудили "актуальные вопросы кыргызско-российских отношений".