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Выборы нового председателя ПАСЕ пройдут 9 октября

Международная панорама
7 октября, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

На эту должность претендуют Стелла Кириакидес (Кипр) и Эмануэлис Зингерс (Литва)

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Выборы нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоятся 9 октября, в первый день осенней сессии ПАСЕ, которая пройдет в Страсбурге. Об этом сообщается в субботу на сайте ассамблеи.

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На пост нового председателя ПАСЕ выдвинуты кандидатуры Стеллы Кириакидес (Кипр) и Эмануэлиса Зингерса (Литва).

Педро Аграмунт покидает пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил ТАСС в пятницу его официальный представитель. Временным спикером ПАСЕ был назначен первый вице-председатель ассамблеи Роджер Гейл.

28 апреля Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия Аграмунту. Это решение последовало после поездки главы ПАСЕ в Сирию совместно с депутатами Госдумы. На летней сессии ассамблеи в регламент ПАСЕ были приняты поправки, позволяющие объявлять импичмент ее председателю. Полномочия Аграмунта на посту спикера ПАСЕ истекали в январе 2018 года.

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Аграмунт, Педро
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Отставка главы ПАСЕ Педро Аграмунта
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