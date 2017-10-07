Выборы нового председателя ПАСЕ пройдут 9 октября

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Выборы нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоятся 9 октября, в первый день осенней сессии ПАСЕ, которая пройдет в Страсбурге. Об этом сообщается в субботу на сайте ассамблеи.
На пост нового председателя ПАСЕ выдвинуты кандидатуры Стеллы Кириакидес (Кипр) и Эмануэлиса Зингерса (Литва).
Педро Аграмунт покидает пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил ТАСС в пятницу его официальный представитель. Временным спикером ПАСЕ был назначен первый вице-председатель ассамблеи Роджер Гейл.
28 апреля Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия Аграмунту. Это решение последовало после поездки главы ПАСЕ в Сирию совместно с депутатами Госдумы. На летней сессии ассамблеи в регламент ПАСЕ были приняты поправки, позволяющие объявлять импичмент ее председателю. Полномочия Аграмунта на посту спикера ПАСЕ истекали в январе 2018 года.