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Слуцкий: отставка Аграмунта не скажется отрицательно на возможности возвращения РФ в ПАСЕ

Политика
6 октября, 16:22 UTC+3

Глава комитета Госдумы по международным делам заявил, что делегация РФ продолжит работу в ассамблее, только если будут приняты поправки в регламент, не допускающие лишения голоса нацделегаций

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Добровольная отставка председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта не должна отрицательно сказаться на возможности возвращения российской делегации к работе в ПАСЕ. Об этом заявил в пятницу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Никак это его решение [об отставке] не повлияет. Российская делегация в ПАСЕ не работает. Будь [председателем ПАСЕ] Аграмунт или не Аграмунт, мы будем возвращаться только в том случае, если будут приняты поправки в регламент, не допускающие лишения права голоса национальных делегаций. Действующие сегодня дискриминационные нормы в корне противоречат фундаментальным принципам Совета Европы", - заявил депутат.

Ранее в беседе с журналистами глава комитета назвал решение Аграмунта об отставке "правильным шагом", который, по его мнению, не даст "русофобам в ПАСЕ оттоптаться на его [Аграмунта] имени, как они это, вероятно, запланировали в ходе предстоящей осенней сессии".

В пятницу стало известно, что Педро Аграмунт покидает пост председателя ПАСЕ.

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Темы
Разногласия между РФ и ПАСЕ Отставка главы ПАСЕ Педро Аграмунта
Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
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