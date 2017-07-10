Россия предложила изменить регламент ПАСЕ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия предлагает внести в регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

Об этом заявили в понедельник в российском дипломатическом ведомстве, поясняя в связи с некоторыми откликами в зарубежных и российских СМИ причины приостановки уплаты взноса в Совет Европы (СЕ) за 2017 год.

Члены российской делегации в ПАСЕ ее решениями от 10 апреля 2014 года и 28 января 2015 года были лишены существенных прав якобы в "наказание" за признание результатов референдума о воссоединении Крыма с Россией.

В Москве убеждены, что участие любой делегации в работе ПАСЕ в отсутствие определенных полномочий "лишено смысла". Соответственно, заявления о том, что российская делегация якобы "по своей воле" покинула ПАСЕ, "безосновательны", подчеркивают дипломаты.

"Тем не менее, как указано в заявлении от 30 июня, Российская Федерация продолжает полноценно работать в Совете Европы, включая выполнение обязательств по конвенциям, в которых она уже принимает участие, - обратили внимание в дипведомстве. - При этом федеральные органы всех ветвей власти активно работают и над присоединением к целому ряду других конвенций СЕ, то есть над развитием общеевропейского правового пространства от Атлантического до Тихого океана на основе права Совета Европы как одной из основ равноправного и взаимовыгодного сотрудничества государств континента".

Преодоление кризиса

"В силу этого Российскую Федерацию не могут не беспокоить все более частые проявления в ПАСЕ языка ненависти и вражды, демонстративного игнорирования норм верховенства права и демократии, - продолжили в министерстве. - Необходимо избежать ситуации, когда, следуя решениям Ассамблеи, правительства государств - членов Совета Европы могут стать заложниками ложных стереотипов и заявленных ею фальшивых целей конфронтации. Убеждены, что у Парламентской ассамблеи как консультативного органа Совета Европы нет ни прав, ни мандата на подобные действия".

В России исходят из того, что "одной из мер на пути преодоления кризиса в ПАСЕ стало бы скорейшее внесение в ее регламент положения о том, что никто не имеет права лишить избранных депутатов их полномочий, кроме их избирателей на очередных выборах".

"Российское решение о приостановке взноса в Совет Европы в 2017 году является выражением глубокой озабоченности угрозой разрастания кризиса в Совете Европы вследствие конфронтационного курса ряда членов Парламентской ассамблеи, - добавили в МИД РФ. - Россия призывает всех ответственных членов правительств и парламентов, политические партии, гражданское общество стран - членов Совета Европы не допустить "перелива" кризиса из Ассамблеи в другие органы Совета Европы".

В дипведомстве также заверили, что Россия заинтересована в сильном и эффективном Совете Европы и убеждена, что в этом нуждаются и другие члены организации.

Взнос в Совет Европы

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда "о решении приостановить уплату взноса Российской Федерации в бюджет Совета Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы".

В начале июня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что РФ заблокировала в текущем году выплату трети своего взноса в СЕ, которая могла бы пойти на финансирование ПАСЕ. По его словам, речь идет приблизительно об €11 млн.

Россия и ПАСЕ

Россия является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы. Взнос в СЕ в данный момент неделим и представляет собой общий взнос в ПАСЕ, Комитет министров, Конгресс местных и региональных властей, а также Европейский суд по правам человека; сумма составляет около €40 млн.

Россия в ПАСЕ лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ приостановила свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.

В начале текущего года председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия продолжит тесное сотрудничество с ПАСЕ, но в 2017 году участвовать в ее пленарных заседаниях и работе комитетов не будет.