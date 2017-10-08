Эрдоган уверен, что Путин продолжит вносить заметный вклад в дело процветания России

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Текст послания предоставило ТАСС посольство республики в Москве.

"Глубокоуважаемый Президент! Сердечно поздравляю вас с 65-летним юбилеем, в этот счастливый день от всей души приветствую вас и вашу семью! Уверен, что, будучи опытнейшим государственным деятелем, вы и в очередной год своего рождения продолжите вносить значительный вклад в дело процветания и благополучия своей страны", - говорится в письме.

"Дорогой друг! Искренне убежден в том, что каждая встреча и переговоры, которые сводят нас, представляют собой ценнейшую возможность, позволяющую выявить общие взгляды, - отметил Эрдоган. - В этой связи всем сердцем верю в то, что предстоящее заседание Совета сотрудничества высшего уровня существенно поднимет планку взаимоотношений между нашими странами, еще более укрепившихся с вашим последним визитом в Анкару".

Президент Турции пожелал "процветания и благополучия дружественному российскому народу", а лидеру страны - "крепкого здоровья, мира над головой, счастья и успехов".

Пресс-служба Кремля не сообщала о поступлении поздравления от Эрдогана.