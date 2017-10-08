Эр-Рияд намерен развивать отношения с Москвой во всех областях

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия намерена развивать отношения с Россией в сферах экономики, военно-технического сотрудничества, безопасности и культуры. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр на встрече с представителями российских СМИ.
"Его Величество [король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд] провел очень продуктивные встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Наши страны приняли решение о том, что они намерены повысить уровень отношений", - сказал он.
Аль-Джубейр отметил, что если раньше отношения между Москвой и Эр-Риядом ограничивались политическими консультациями, то теперь речь идет о взаимодействии в сфере экономики, военно-технической области, по проблемам безопасности, а также в вопросах образования и культуры. "Во всех этих областях мы ведем совместную работу, чтобы сблизить наши страны. Именно таким образом создаются прочные связи", - добавил он.
Отдельно министр выделил близость позиций России и Саудовской Аравии по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке. "В Сирии мы выступаем за политическое урегулирование кризиса на основе Женевской декларации и резолюции Совета Безопасности ООН 2254. В Ираке мы выступаем за единство страны и поддерживаем иракское правительство в борьбе с ИГ (запрещенной в РФ террористической организацией „Исламское государство“ - прим. ТАСС). В Йемене мы хотим политического решения на основе инициативы Совета сотрудничества арабских государств [Персидского] залива, итогов йеменского национального диалога и резолюции СБ ООН 2216, в Ливии поддерживаем усилия представителя ООН по сближению всех сторон", - указал он.