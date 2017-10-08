Саудовская Аравия надеется на объединение оппозиции Сирии к женевскому раунду

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия надеется на формирование единой делегации сирийской оппозиции к следующему раунду переговоров в Женеве. Об этом заявил ТАСС министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.

"Мы надеемся на это", - сказал он, отвечая на вопрос, удастся ли добиться создания единой делегации оппозиции.

"Вопрос заключается в том, что если мы хотим реализовать резолюцию Совета Безопасности ООН 2254, то должны запустить политический процесс, - отметил глава МИД. - А чтобы он был эффективным, нам нужна объединенная оппозиция. И этого хотим не только мы, но и Россия, Египет, США - все страны Международной группы поддержки Сирии".

Аль-Джубейр напомнил, что почти два года назад Саудовской Аравии удалось добиться объединения нескольких отрядов оппозиции на широкой основе. Результатом этого стало формирование Высшего комитета по переговорам. "Спустя два года нам приходится делать это снова, чтобы расширить участие оппозиции и обеспечить участие в переговорах представительной делегации", - добавил министр.

Он подчеркнул, что усилия Эр-Рияда не вступают на данном треке в противоречие с действиями Москвы, которая по линии МИД также ведет консультации с различными оппозиционными группами относительно перспектив объединения. "Никаких противоречий нет. В действительности Россия оказывает значительную поддержку нашим усилиям по объединению оппозиции, как и американцы, и представители европейских стран. Так что я думаю, это будет позитивным шагом на пути продвижения политического процесса".

В августе в Эр-Рияде прошли консультации трех основных групп сирийской оппозиции - "московской", "каирской" и "эр-риядской" относительно перспектив создания единой делегации. Следующий раунд запланирован на октябрь.