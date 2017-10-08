СМИ: армия Сирии окружила боевиков ИГ в городе Эль-Маядин

Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Пирло завершит карьеру в декабреСпорт 8 октября, 10:58
Вице-президент Болгарии считает нецелесообразным продление антироссийских санкцийМеждународная панорама 8 октября, 10:44
Футболист сборной России Головин не сыграет в матче с командой ИранаСпорт 8 октября, 10:42
Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛСпорт 8 октября, 10:30
Тренер: организация ЧМ-2017 по спортивной гимнастике вызывает очень много вопросовСпорт 8 октября, 9:59
Путин: рекордный за всю историю урожай зерна ожидается в РФ в этом годуЭкономика и бизнес 8 октября, 9:40
Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при ЯпонииСпорт 8 октября, 9:36
Пилот "Торо Россо" Гасли может пропустить Гран-при США из-за участия в "Супер-Формуле"Спорт 8 октября, 9:24
SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с телекоммуникационным спутникомКосмос 8 октября, 9:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сирийская армия окружила боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Эль-Маядин.
Об этом сообщило в воскресенье агентство SANA со ссылкой на военный источник.
По его информации, подразделения армии взяли под контроль населенный пункт Марат Эль-Фаукан на восточном берегу Евфрата и окружили террористов ИГ в городе Эль-Маядин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.
Эль-Маядин, который находится в 45 км к юго-востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор, служит форпостом бандформирований ИГ. Поблизости от него проходит граница с Ираком.