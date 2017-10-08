СМИ: армия Сирии окружила боевиков ИГ в городе Эль-Маядин

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сирийская армия окружила боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Эль-Маядин.

Об этом сообщило в воскресенье агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По его информации, подразделения армии взяли под контроль населенный пункт Марат Эль-Фаукан на восточном берегу Евфрата и окружили террористов ИГ в городе Эль-Маядин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Эль-Маядин, который находится в 45 км к юго-востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор, служит форпостом бандформирований ИГ. Поблизости от него проходит граница с Ираком.