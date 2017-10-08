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СМИ: армия Сирии окружила боевиков ИГ в городе Эль-Маядин

Международная панорама
8 октября, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

По данным агентства SANA, подразделения взяли под контроль населенный пункт Марат Эль-Фаукан

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сирийская армия окружила боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Эль-Маядин.

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Об этом сообщило в воскресенье агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По его информации, подразделения армии взяли под контроль населенный пункт Марат Эль-Фаукан на восточном берегу Евфрата и окружили террористов ИГ в городе Эль-Маядин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Эль-Маядин, который находится в 45 км к юго-востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор, служит форпостом бандформирований ИГ. Поблизости от него проходит граница с Ираком.

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