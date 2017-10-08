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Египетский суд приговорил к смертной казни 13 террористов группировки "Воинство Египта"

Международная панорама
8 октября, 15:18 UTC+3 КАИР КАИР 8, октября. /ТАСС

Дела обвиняемых отправлены на рассмотрение Верховного муфтията страны, который может утвердить или отклонить решение суда

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КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Уголовный суд египетской провинции Гиза приговорил в воскресенье 13 членов террористической группировки "Агнад Миср" ("Воинство Египта") к смертной казни. Об этом сообщил представитель прокуратуры страны.

По его словам, которые передает телеканал "Ан-Нил", "суд вынес постановление о смертной казни 13 обвиняемым, их дела отправлены на рассмотрение Верховного муфтия Египта". Он добавил, что всего по делу о создании и деятельности террористической группировки проходило 44 человека.

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Всем экстремистам было предъявлено обвинение в террористической деятельности, организации нападений на полицейских, в результате которых были убиты шесть сотрудников египетского МВД, в том числе три офицера. Кроме того, в обвинительном заключении указывается, что подсудимые "покушались на убийство более 100 стражей порядка", совершали вооруженные нападения на здания сил безопасности и полицейские участки.

"Воинство Египта" рассматривается как группировка, близкая к исламистской ассоциации "Братья-мусульмане", которая признана в стране террористической, а ее деятельность запрещена.

Заседание суда, на котором будет вынесен его окончательный приговор по данному делу после решения муфтия, назначено на 7 декабря.

Согласно действующему в Египте законодательству, любое решение уголовного суда о смертной казни должно быть отправлено на рассмотрение Верховного муфтия республики, который может как утвердить приговор, так и отклонить решение суда. Однако вердикт высшего официального духовного лица Египта не обязателен для исполнения судебными инстанциями страны.

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