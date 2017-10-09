СМИ: в Италии задержали брата напавшего на прохожих в Марселе

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Один из двух братьев злоумышленника, напавшего 1 октября на прохожих на железнодорожном вокзале Марселя, задержан в городе Феррара на севере Италии на основании французского ордера на арест. Об этом сообщила в воскресенье газета La Repubblica.
По ее информации, брат тунисца Ахмеда Ханаши Анис подозревается в участии в террористической организации, а также пособничестве Ахмеду при совершении нападения. Второй брат предполагаемого террориста Ануар на настоящий момент находится за рубежом и, по мнению тунисских следователей, мог быть в прошлом связан с экстремистскими организациями, пишет газета.
Ранее стало известно о намерении итальянской прокуратуры начать расследование с целью установления возможных связей преступника с местными экстремистами.