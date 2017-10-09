Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Италии задержали брата напавшего на прохожих в Марселе

Международная панорама
9 октября, 2:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Задержанный подозревается в участии в террористической организации и пособничестве брату при совершении нападения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Один из двух братьев злоумышленника, напавшего 1 октября на прохожих на железнодорожном вокзале Марселя, задержан в городе Феррара на севере Италии на основании французского ордера на арест. Об этом сообщила в воскресенье газета La Repubblica.

Смотрите также

СМИ: напавший на прохожих в Марселе мужчина долгое время жил в Италии

Прокуратура Италии расследует связи нападавшего в Марселе с местными экстремистами

AFP: полиция провела задержания в рамках расследования убийств на вокзале Марселя

По ее информации, брат тунисца Ахмеда Ханаши Анис подозревается в участии в террористической организации, а также пособничестве Ахмеду при совершении нападения. Второй брат предполагаемого террориста Ануар на настоящий момент находится за рубежом и, по мнению тунисских следователей, мог быть в прошлом связан с экстремистскими организациями, пишет газета.

Ранее стало известно о намерении итальянской прокуратуры начать расследование с целью установления возможных связей преступника с местными экстремистами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Италия Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар в ТЦ "Синдика" локализован
2
La Stampa: Берлускони приезжал в Сочи на юбилей Путина и привез ему подарок
3
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
4
Порошенко подписал закон о пенсионной реформе, на которой настаивает МВФ
5
Медведев призвал мировое сообщество объединиться ради разгрома ИГ
6
Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"
7
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама