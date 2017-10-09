Американский генерал: полномасштабная война на Корейском полуострове была бы ужасающей

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Полномасштабная война с КНДР на Корейском полуострове была бы ужасающей. Об этом заявил в понедельник начальник штаба Армии ВС США генерал Марк Милли на пресс-конференции для журналистов на военной выставке, организованной Ассоциацией Армии США (AUSA). Трансляцию его выступления вел Пентагон.

"Полномасштабная война на Корейском полуострове была бы ужасающей при любых обстоятельствах, - отметил он, говоря о потенциальных жертвах, гуманитарном кризисе, ущербе инфраструктуре и экономике. - Ни у кого нет сомнения, что [ущерб] был бы колоссальным".

Журналисты попросили генерала прокомментировать слова министра обороны США Джеймса Мэттиса о необходимости Армии США быть готовой к военному варианту решения ситуации вокруг КНДР. Милли в ответ процитировал председателя Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда: "Война на Корейском полуострове перестала так или иначе быть невообразимой". "Что невообразимо, так это позволять [КНДР] получить возможность нанести ядерный удар [например] по Денверу в штате Колорадо, это для меня невообразимо", - подчеркнул Данфорд в июле во время выступления на конференции по безопасности в американском Аспене (штат Колорадо).

По словам Милли, "в этом вопросе не существует простых, неопасных путей решения". "Это безусловно крайне опасно, крайне сложно. Нельзя недооценивать эту ситуацию", - пояснил начальник штаба Армии США. "Мы в состоянии выполнить любой приказ президент США [Дональда Трампа]", - заключил он.