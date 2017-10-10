ABC: бывшая жена Дональда Трампа в шутку назвала себя первой леди

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Первая жена действующего американского президента, чешка по национальности Ивана Трамп (в девичестве - Зельничкова) в шутку назвала себя первой леди США. Об этом 68-летняя женщина заявила в понедельник в интервью американской телекомпании ABC, которое было приурочено к выходу в свет ее мемуаров.

Как утверждала Ивана, у нее есть номер прямого телефона в Белый дом, по которому она звонит бывшему супругу раз в две недели.

"Я не особенно стремлюсь звонить туда, так как там находится Меланья", - заявила экс-супруга Трампа, имея в виду Меланью Трамп. "Мне не хочется вызывать ревность или что-нибудь подобное, потому что я была первой женой Трампа. Окей? Я являюсь первой леди [США]", - заявила Ивана.

Ответ Меланьи

Супруга президента США в ответ обвинила его первую жену в стремлении любыми способами привлечь к себе внимание. "Г- жа [Меланья] Трамп сделала Белый дом домом для Бэррона [сына] и президента", - приводит ABC заявление официального представителя первой леди США.

"Ей нравится жить в Вашингтоне, и она считает честью быть первой леди Соединенных Штатов. Она планирует использовать свой статус, чтобы помогать детям, а не продавать книги. В заявлении бывшей жены явно нет никакого смысла, к сожалению, это лишь корыстная шумиха, призванный привлечь внимание к собственной персоне", - добавил представитель Меланьи.

Минувшим летом Ивана Трамп, после избрания экс-супруга президентом США активно добивавшаяся поста посла в Чехии и заручившаяся поддержкой чешского президента Милоша Земана, информировала его о своем отказе на встрече в Пражском граде. Пражский град воздержался от комментариев по поводу встречи Земана и Иваны Трамп.

Браки Трампа

Дональд Трамп женился на Иване Зельничковой в 1977 году. У них родились трое детей, а в 1992-м они сообщили о разводе. Второй супругой действующего хозяина Белого дома стала американская актриса Марла Мейплз. Они состояли в браке с 1993 по 1999 годы.

В 2005 году миллиардер женился на Меланье Трамп, которая переехала в США из Словении.