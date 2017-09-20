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Меланья Трамп стала объектом насмешек в соцсетях за выбор наряда для речи в Нью-Йорке

Общество
20 сентября, 23:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, сентября. /ТАСС

Первая леди США выбрала для мероприятия ярко-розовое платье свободного покроя от испанского дома моделей Delpozo

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Первая леди США Меланья Трамп

Первая леди США Меланья Трамп

© AP Photo/Craig Ruttle

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Супруга президента США Меланья Трамп стала объектом насмешек пользователей социальных сетей за выбор наряда, в котором она выступила в среду в постоянном представительстве США при ООН в Нью-Йорке. Речь Меланьи перед женами лидеров стран - участниц 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была посвящена защите детей и подростков от оскорблений и запугивания.

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Супруга Трампа выбрала для мероприятия ярко-розовое платье свободного покроя от испанского дома моделей Delpozo. Одни пользователи соцсетей предположили, что Меланья в стремлении во всем походить на мужа набрала лишний вес и наложила макияж оранжевого оттенка. Другие сравнили платье с домашним халатом, в котором их бабушки убирались в квартире. Третьи назвали наряд накидкой, которой пользуются клиентки салонов красоты во время процедур.

"Когда мы, родители, заботящиеся о детях, собираемся вместе, не имеет значения, где они [дети] живут, в наших семьях, в доме напротив, в другой стране или по всему миру. Мы берем на себя ответственность за следующее поколение с тем, чтобы оно, когда его время наступит, было готовым подхватить факел лидера мира завтрашнего дня", - отметила Меланья. "Ни один ребенок не должен испытывать голод, преследования, страх, запугивания, террор, нападки, изоляцию, от которых нельзя спастись", - добавила она.

Первая леди провозгласила своей главной задачей в этом статусе оказание помощи детям и женщинам, в том числе защиту несовершеннолетних от оскорблений и запугивания в социальных сетях. Свои планы на этот счет она озвучила в июле прошлого года на национальном съезде Республиканской партии в Кливленде (штат Огайо).

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