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МИД Украины выразил возмущение в связи с заявлением президента Чехии по Крыму

Международная панорама
10 октября, 19:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, октября. /ТАСС

В заявлении украинского ведомства указано, что предложение Милоша Земана договориться с Москвой о выплате денежной компенсации "выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом"

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Президент Чехии Милош Земан

© EPA-EFE/PATRICK SEEGER

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. МИД Украины выразил протест в связи заявлениями президента Чехии Милоша Земана по Крыму. Официальное заявление ведомства опубликовано во вторник на его сайте.

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"Это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом. Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой", - сказано в заявлении.

Президент Чехии заявил во вторник, отвечая на вопрос члена украинской делегации, замглавы фракции Верховной рады "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко в ПАСЕ, что Россия и Украина могли бы договориться по Крыму на основе выплаты Москвой денежных компенсаций Киеву. По мнению Земана, в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". При этом чешский политик считает, что передача Советским Союзом Крыма в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году была ошибкой.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в марте 2014 года. Тогда по итогам проведенного властями Крыма и Севастополя референдума 96,7% и 95,6% его участников высказались за воссоединение с Россией. В голосовании участвовали более 80% имеющих право голоса.

Президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав страны 18 марта 2014 года. 21 марта Федеральное Собрание ратифицировало документ. Киев отказался признавать Крым частью России.

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