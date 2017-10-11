Трамп ответил сенатору, опасающемуся начала Третьей мировой войны

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ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. США шли в неверном направлении и стояли на пороге больших проблем, но сейчас находятся на правильном пути. Так во вторник американский президент Дональд Трамп прокомментировал высказывания сенатора-республиканца Боба Коркера о возможном начале Третьей мировой войны из-за решений, принимаемых нынешним главой вашингтонской администрации.
"До этого мы шли по неверному пути. Вам нужно просто посмотреть. Если вы взгляните на последние 25 лет, в период работы различных администраций мы были на пути к очень большим проблемам - к проблемам, которых этот мир еще не видел", - сказал Трамп на встрече с экс-госсекретарем Генри Киссинджером. Его слова опубликованы на сайте Белого дома.
"Сейчас мы на правильном пути, поверьте мне", - резюмировал президент.
Ранее в интервью газете The New York Times Коркер выразил мнение, что Трамп относится к своим обязанностям главы государства, "будто это реалити-шоу". Как отмечает издание, сенатор заявил, что безрассудное поведение президента по отношению к другим странам может поставить США "на путь к Третьей мировой войне".