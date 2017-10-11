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Мадрид может применить статью конституции о приостановке самоуправления Каталонии

Международная панорама
11 октября, 13:16 дата обновления: 11 октября, 13:38 UTC+3

Правительство Испании просит власти региона прояснить, была ли объявлена независимость

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МАДРИД, 11 октября. /ТАСС/. Испания требует от руководства Каталонии прояснить, что означает декларация независимости, подписанная во вторник вечером региональными властями. Об этом заявил в среду председатель правительства королевства Мариано Рахой по итогам экстренного заседания Совета министров.

"Испанское правительство запросит у каталонского правительства прояснить, была ли объявлена независимость", - отметил премьер. "Этот запрос необходим при активации 155-й статьи конституции", - добавил Рахой.

Данная статья основного закона никогда не принималась в истории демократической Испании. Она позволяет Мадриду приостановить самоуправление Каталонии.

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Референдум о независимости Каталонии
Страны
Испания
Персоны
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