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Чешское правительство дистанцировалось от заявлений президента по Крыму

Международная панорама
11 октября, 15:38 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 11, октября. /ТАСС

Позицию Милаша Земана отвергли представители всех коалиционных партий

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Президент Чехии Милош Земан

Президент Чехии Милош Земан

© EPA-EFE/PATRICK SEEGER

ПРАГА, 11 октября. /ТАСС/. Кабинет министров премьер-министра Чехии Богуслава Соботки в среду дистанцировался от сделанных президентом республики Милошем Земаном в Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявлений по Крыму.

Об этом информировал на своей странице в Тwitter министр культуры страны Даниэл Герман.

"Выступление Земана мы обсудили на заседании правительства, - написал он. - Его позицию, противоречащую правительственной политике, отвергли представители всех коалиционных партий". 

Чешское правительство составляют социал-демократы, христианские демократы и выдвиженцы правоцентристского политического движения Акция недовольных граждан.

Позиция Земана

Президент Чехии заявил во вторник, отвечая на вопрос члена украинской делегации в ПАСЕ, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Алексея Гончаренко, что "Крым - это уже свершившийся факт", а Россия и Украина могли бы договориться по Крыму на основе выплаты Москвой компенсаций "в финансовой форме или нефтью и газом".

По мнению Земана, в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". При этом чешский лидер считает, что передача Никитой Хрущевым полуострова в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году была ошибкой. МИД Украины уже выразил протест в связи этими заявлениями.

Пражский град о протесте Украины

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек, реагируя в среду на ноту МИД Украины в связи с высказываниями Земана, подчеркнул, что "украинская сторона имеет, конечно, полное право выразить свою позицию". "Высказанные президентом республики взгляды ни в коем случае не означают, что компенсации могли бы быть проведены против воли Украины в стиле "решаем о них без их участия", - пояснил он.

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В то же время, по словам Овчачека, "реальность такова, что де-юре Крым является частью Украины, а де-факто - входит в состав России". "Попытаться изменить ситуацию фактически возможно только войной, которая имела бы последствия для всей Европы", - заключил представитель Пражского града.

Воссоединение Крыма с Россией

Воссоединение полуострова с РФ произошло в марте 2014 года. Тогда по итогам проведенного властями Крыма и Севастополя референдума 96,7% и 95,6% его участников высказались за воссоединение с Россией. В голосовании участвовали более 80% имеющих право голоса. Президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав страны 18 марта 2014 года. 21 марта Федеральное Собрание ратифицировало документ. Киев отказался признавать Крым частью России.

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