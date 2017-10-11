Чешское правительство дистанцировалось от заявлений президента по Крыму

ПРАГА, 11 октября. /ТАСС/. Кабинет министров премьер-министра Чехии Богуслава Соботки в среду дистанцировался от сделанных президентом республики Милошем Земаном в Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявлений по Крыму.

Об этом информировал на своей странице в Тwitter министр культуры страны Даниэл Герман.

"Выступление Земана мы обсудили на заседании правительства, - написал он. - Его позицию, противоречащую правительственной политике, отвергли представители всех коалиционных партий".

Чешское правительство составляют социал-демократы, христианские демократы и выдвиженцы правоцентристского политического движения Акция недовольных граждан.

Zemanův včerejší projev jsme na vládě projednali a jeho postoje, které jsou v rozporu s politikou vlády, v rámci celé koalice odmítli. — Daniel Herman (@DanielDherman) 11 октября 2017 г.

Позиция Земана

Президент Чехии заявил во вторник, отвечая на вопрос члена украинской делегации в ПАСЕ, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Алексея Гончаренко, что "Крым - это уже свершившийся факт", а Россия и Украина могли бы договориться по Крыму на основе выплаты Москвой компенсаций "в финансовой форме или нефтью и газом".

По мнению Земана, в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". При этом чешский лидер считает, что передача Никитой Хрущевым полуострова в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году была ошибкой. МИД Украины уже выразил протест в связи этими заявлениями.

Пражский град о протесте Украины

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек, реагируя в среду на ноту МИД Украины в связи с высказываниями Земана, подчеркнул, что "украинская сторона имеет, конечно, полное право выразить свою позицию". "Высказанные президентом республики взгляды ни в коем случае не означают, что компенсации могли бы быть проведены против воли Украины в стиле "решаем о них без их участия", - пояснил он.

В то же время, по словам Овчачека, "реальность такова, что де-юре Крым является частью Украины, а де-факто - входит в состав России". "Попытаться изменить ситуацию фактически возможно только войной, которая имела бы последствия для всей Европы", - заключил представитель Пражского града.

Воссоединение Крыма с Россией

Воссоединение полуострова с РФ произошло в марте 2014 года. Тогда по итогам проведенного властями Крыма и Севастополя референдума 96,7% и 95,6% его участников высказались за воссоединение с Россией. В голосовании участвовали более 80% имеющих право голоса. Президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав страны 18 марта 2014 года. 21 марта Федеральное Собрание ратифицировало документ. Киев отказался признавать Крым частью России.