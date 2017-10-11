Порошенко заявил, что готов говорить о новом референдуме в Крыму

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КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов обсуждать возможность проведения нового референдума в Крыму о статусе полуострова, но только после того, как он вновь окажется под украинским контролем.
"Вопрос суверенитета - это прерогатива национального референдума. Мы готовы говорить о таком референдуме, но сначала Крым должен вернуться в состав Украины", - сказал он в среду в ходе своего выступления на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.
Порошенко также подчеркнул, что Киев не будет торговать украинскими территориями. "Я решительно отбрасываю утверждения тех, кто говорит, что Крым - решенный вопрос", - сказал он, комментируя слова президента Чехии Милоша Земана о том, что "Крым - это уже свершившийся факт".
"Эта трибуна была создана не для призывов об умиротворении, так и не для призывов торговать территориями за деньги, нефть, газ", - заявил президент Украины.
Ранее чешский лидер выразил мнение, что Украина и РФ могли бы договориться по Крыму на основе выплаты компенсаций "в финансовой форме или нефтью и газом". Земан предположил, что отказ киевских властей от такого предложения мог бы спровоцировать "европейскую войну". При этом Земан назвал ошибочным решение Никиты Хрущева о передаче полуострова в состав УССР.
В украинском МИД уже выразили протест в связи со словами чешского лидера.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года. Тогда на референдуме, который провели власти Крыма и Севастополя, 96,7% и 95,6% его участников (более 80% имеющих право голоса) поддержали воссоединение с РФ. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. Федеральное Собрание ратифицировало документ 21 марта. Киев отказался признавать полуостров частью России.