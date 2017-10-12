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Командование ДНР: силовики впервые за "школьное перемирие" обстреливали из "Градов"

Международная панорама
12 октября, 11:09 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 12, октября. /ТАСС

В общей сложности, по данным командования ДНР, силовики 24 раза нарушили режим прекращения огня

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ДОНЕЦК, 12 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 24 раза обстреляли населенные пункты провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в том числе из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом в четверг сообщили в оперативном командовании республики.

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"ВСУ продолжают обстрелы территории ДНР, в частности противник применил РСЗО по селу Безыменное (Новоазовский район). Кроме того, при обстрелах прифронтовых зон республики боевики использовали противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), минометы, бронетранспортеры и боевые машины пехоты, гранатометы и стрелковое оружие", - приводит слова представителя ведомства Донецкое агентство ноовстей.

В общей сложности, по данным командования ДНР, силовики 24 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы 13 населенных пунктов республики.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить в Донбассе с полуночи 25 августа очередное перемирие. Оно получило название "школьное", так как было приурочено к началу учебного года. Однако обстрелы продолжились, уже днем 25 августа представители оборонных ведомств республик Донбасса заявили о новых ударах по своей территории с украинской стороны. Украинская сторона также обвиняет республики в обстрелах.

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