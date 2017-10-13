СМИ: Турция направила в провинцию Идлиб военных и тяжелую технику

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АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. Турецкие военнослужащие и тяжелая военная техника вошли в четверг в сирийскую провинцию Идлиб. Об этом сообщила газета Milliyet.
Она отмечает, что ранее ВС Турции в период с 8 по 11 октября осуществили разведывательную операцию в данном районе. Портал Haberler пишет о том, что в сирийскую провинцию также были передислоцированы порядка 120 спецназовцев.
Турецкий Генштаб 9 октября объявил о начале операции в Идлибе. Военные вошли на территорию Сирии 8 октября и провели разведку с целью обустройства наблюдательных пунктов. Они будут задействованы для мониторинга соблюдения режима перемирия.
С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. В данный момент функционируют три зоны: на юго-западе страны, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.