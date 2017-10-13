Штаб защиты русских школ в Латвии готовит акции против перевода обучения на латышский язык

РИГА, 13 октября. /ТАСС/. Штаб защиты русских школ готовит акции протеста против намерения министерства образования и науки Латвии во главе с Карлисом Шадурскисом перевести обучение в школах национальных меньшинств на латышский язык. Об этом в четверг сообщил активист движения и сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев.

"Вчера было заседание обновленного Штаба защиты русских школ. И первая акция, которую осуществит штаб, будет совсем скоро - 23 октября, у здания минобрнауки, в котором сидит Шадурскис", - рассказал он в интервью Латвийскому телевидению.

По словам Бузаева, в акции могут принять участие директора, учителя и учащиеся школ нацменьшинств, для которых эта реформа минобрнауки станет приговором. Решение о проведении других манифестаций будет зависеть от численности участников первого пикета.

Бузаев также подчеркнул, что данная инициатива минобрнауки не стала новостью для Штаба защиты русских школ. "В декларации действующего правительства, которое пришло к власти еще в 2014 году, четко записано, что все образование будет переведено на латышский язык", - отметил он.

Правящая коалиция Латвии на этой неделе поддержала представленную Шадурскисом реформу в сфере образования, согласно которой школы нацменьшинств через три года перейдут на преподавание почти всех предметов на госязыке. На русском учащиеся будут осваивать только свой родной язык, литературу и связанные с культурой и историей предметы.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике уже была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов. После этого местные националисты не раз пытались добиться полного перевода обучения детей во всех государственных и муниципальных школах нацменьшинств на латышский язык.