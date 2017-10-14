СМИ: МИД Сирии назвал "вопиющей агрессией" ввод турецких войск в провинцию Идлиб

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Дамаск протестует против ввода турецких войск в сирийскую провинцию Идлиб для создания четвертой зоны деэскалации. Об этом сообщило в субботу агентство SANA со ссылкой на официальный источник в сирийском МИД.

Он назвал ввод турецких войск в северо-западный регион страны "вопиющим и необоснованным актом агрессии против суверенитета и безопасности Сирии и чудовищным нарушением норм международного права". В МИД отметили, что действия Анкары не согласуются с договоренностями, достигнутыми ранее на межсирийских переговорах в Астане, и даже противоречат им. Дамаск требует немедленно вывести турецкие войска с сирийской территории без каких-либо условий.

Генштаб ВС Турции 9 октября объявил о начале операции в Идлибе. Военные вошли на территорию Сирии 8 октября и провели разведку с целью обустройства наблюдательных пунктов. Они будут задействованы для мониторинга соблюдения режима перемирия.

Вечером в четверг Анкара перебросила в Идлиб военнослужащих и военную технику. По данным турецкого телеканала NTV, в сирийскую провинцию были передислоцированы около 200 солдат, в том числе 120 спецназовцев, а также восемь танков и 50 бронетранспортеров. В пятницу ВС Турции приступили к сооружению наблюдательных пунктов в зоне деэскалации.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. В данный момент функционируют три зоны: на юго-западе страны, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.