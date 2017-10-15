Госдеп заявил, что США продолжат поддерживать Сомали в борьбе с терроризмом

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ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. США продолжат поддерживать усилия сомалийских властей, направленные на борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности в стране. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
По ее словам, Соединенные Штаты "самым решительным образом" осуждают теракт, который произошел в столице страны, Могадишо, 14 октября. "Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всем сомалийцам, особенно тем, кто потерял друзей и членов семьи в результате этой атаки. Мы также желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отметила Науэрт.
"Соединенные Штаты продолжат поддерживать сомалийское правительство, народ страны и наших зарубежных союзников в борьбе с терроризмом, а также их усилия по достижению мира, процветания и укреплению безопасности", - резюмировала Науэрт.
Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух в субботу рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. Как сообщило в воскресенье агентство AP, жертвами теракта стал 231 человек, 275 получили ранения.
Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Однако власти страны обвиняют в произошедшем связанную с "Аль-Каидой" радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.