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Госдеп заявил, что США продолжат поддерживать Сомали в борьбе с терроризмом

Международная панорама
15 октября, 21:33 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, октября. /ТАСС

Соединенные Штаты "самым решительным образом" осуждают теракт в столице страны, говорится в заявлении Хезер Науэрт

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ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. США продолжат поддерживать усилия сомалийских властей, направленные на борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности в стране. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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По ее словам, Соединенные Штаты "самым решительным образом" осуждают теракт, который произошел в столице страны, Могадишо, 14 октября. "Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всем сомалийцам, особенно тем, кто потерял друзей и членов семьи в результате этой атаки. Мы также желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отметила Науэрт.

"Соединенные Штаты продолжат поддерживать сомалийское правительство, народ страны и наших зарубежных союзников в борьбе с терроризмом, а также их усилия по достижению мира, процветания и укреплению безопасности", - резюмировала Науэрт.

Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух в субботу рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. Как сообщило в воскресенье агентство AP, жертвами теракта стал 231 человек, 275 получили ранения.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Однако власти страны обвиняют в произошедшем связанную с "Аль-Каидой" радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.

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