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Власти Сомали сообщили о гибели 231 человека в результате теракта в Могадишо

Международная панорама
15 октября, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

По данным сомалийского сенатора, в результате атаки пострадали 275 человек

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© REUTERS/Feisal Omar

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Жертвами теракта в столице Сомали в субботу стал 231 человек, 275 получили ранения. Об этом в воскресенье сообщило агентство AP со ссылкой на сомалийского сенатора.

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Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб". Досье

Международная террористическая организация "Аль-Каида". Досье

Ранее сообщалось о 189 погибших и более 200 раненых.

Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух в субботу, 14 октября, рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. По некоторым данным, прогремело не менее двух взрывов.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Однако власти страны обвиняют в произошедшем связанную с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против легитимных сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.

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