Власти Сомали сообщили о гибели 231 человека в результате теракта в Могадишо

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Жертвами теракта в столице Сомали в субботу стал 231 человек, 275 получили ранения. Об этом в воскресенье сообщило агентство AP со ссылкой на сомалийского сенатора.
Ранее сообщалось о 189 погибших и более 200 раненых.
Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух в субботу, 14 октября, рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. По некоторым данным, прогремело не менее двух взрывов.
Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Однако власти страны обвиняют в произошедшем связанную с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против легитимных сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.