Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: иракские военные восстановили контроль над аэропортом в Киркуке

Международная панорама
16 октября, 12:53 UTC+3 МОСКВА 16, октября. /ТАСС

В операции приняли участие отряды федеральной полиции и силы быстрого реагирования МВД страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Аэропорт провинции Киркук перешел под контроль правительственных сил Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на заявление ВС страны.

Смотрите также

СМИ: курдское ополчение оставило несколько позиций к югу от Киркука

Sky: иракская армия взяла под контроль газовое месторождение и электростанцию в Киркуке

СМИ: премьер Ирака приказал армии установить порядок в Киркуке совместно с "пешмерга"

По поступающей информации, в операции приняли участие отряды федеральной полиции и силы быстрого реагирования МВД.

Вместе с тем некоторые СМИ со ссылкой на курдские военизированные формирования "пешмерга" вновь опроверг данные о размещении иракских сил на стратегических объектах в Киркуке.

Как в свою очередь заявил в комментарии телеканалу Sky News Arabia официальный представитель армейского спецназа, целью иракских военных является восстановление власти центрального правительства в провинции. При этом он подчеркнул, что столкновений между федеральными силами и курдским ополчением в Киркуке не зафиксировано.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
3
Минздрав МО: вызвавшие скорую Марьянову отменили вызов через несколько минут
4
Умер актер Дмитрий Марьянов
5
Песков смутил журналистов утверждением о том, что президент РФ примет участие в ПМЭФ-2018
6
СМИ: иракские военные восстановили контроль над аэропортом в Киркуке
7
Солист Мариинского театра Николай Охотников умер в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама