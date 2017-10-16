СМИ: иракские военные восстановили контроль над аэропортом в Киркуке

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Аэропорт провинции Киркук перешел под контроль правительственных сил Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на заявление ВС страны.

По поступающей информации, в операции приняли участие отряды федеральной полиции и силы быстрого реагирования МВД.

Вместе с тем некоторые СМИ со ссылкой на курдские военизированные формирования "пешмерга" вновь опроверг данные о размещении иракских сил на стратегических объектах в Киркуке.

Как в свою очередь заявил в комментарии телеканалу Sky News Arabia официальный представитель армейского спецназа, целью иракских военных является восстановление власти центрального правительства в провинции. При этом он подчеркнул, что столкновений между федеральными силами и курдским ополчением в Киркуке не зафиксировано.