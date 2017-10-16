Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Русские общественники просят премьера Латвии не допустить перевода русских школ на госязык

Международная панорама
16 октября, 20:12 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Под обращением, в частности, подписались представители Штаба защиты русских школ, Русского союза Латвии, Латвийского комитета по правам человека, Союза граждан и неграждан

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИГА, 16 октября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Русская общественность Латвии выступает против перевода обучения в школах национальных меньшинств на латышский язык. С просьбой не допустить реализации соответствующей инициативы общественники обратились с открытым письмом к премьер-министру республики Марису Кучинскису.

Под обращением подписались представители Штаба защиты русских школ, Русского союза Латвии (РСЛ), Латвийского комитета по правам человека, Русского общества в Латвии, Союза граждан и неграждан, Русской общины Латвии, общества "Родина" и Латвийского антинацистского комитета, сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в пресс-службе РСЛ. В своем письме они призвали главу правительства остановить уничтожение образования на родном языке в школах нацменьшинств и гарантировать использование русского языка и других языков нацменьшинств в преподавании общеобразовательных предметов.

"В случае перехода обучения исключительно на латышский язык ученикам станет еще сложнее осваивать знания, а результаты обучения еще более ухудшатся по сравнению с результатами выпускников латышских школ, где обучение до сих пор организовано исключительно на родном языке. Вывод о вреде новой реформы меньшинственного образования мы можем уверенно сделать на основании очевидных негативных результатов реформ 2004 и 2012 годов - учиться стало сложнее, оценки у выпускников школ нацменьшинств резко ухудшились по сравнению с дореформенным периодом", - говорится в письме.

Авторы обращения также напоминают, что "единственной страной, которая уничтожает меньшинственное образование, является охваченная экономическим кризисом и насилием Украина". "В то же время такие преуспевающие страны, как Финляндия, Бельгия или Люксембург наоборот поощряют многоязычие в образовательной системе. Протест и возмущение вызывает решение латвийского правительства следовать примеру именно кризисной Украины", - указывают они.

Смотрите также

Опрос: треть латвийцев выступают против перевода русских школ на латышский язык обучения

Президент Латвии выступил за постепенный перевод русских школ на латышский язык обучения

"Русский союз Латвии" выступил против запрета сдавать школьные экзамены на русском языке

Правозащитники Латвии обжаловали в ЕС запрет на сдачу школьных экзаменов на русском языке

Путин: РФ намерена вести с Латвией диалог о положении русскоязычного населения

Русские общественники призывают Кучинскиса дополнить законодательство Латвии нормой о гарантированной возможности использования русского языка и других языков нацменьшинств в процессе обучения по общеобразовательным предметам. "Давайте сохранять мир в нашем обществе. Он невозможен без уважения власти как к интересам латышского большинства, так и русского меньшинства Латвии", - отмечают они.

Попытки ликвидации русских школ

Правящая коалиция Латвии на прошлой неделе поддержала представленную министерством образования и науки реформу в сфере образования, согласно которой школы нацменьшинств через три года перейдут на преподавание почти всех предметов на госязыке. На русском учащиеся будут осваивать только свой родной язык, литературу и связанные с культурой и историей предметы.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике уже была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов. После этого местные националисты не раз пытались добиться полного перевода обучения детей во всех государственных и муниципальных школах нацменьшинств на латышский язык.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кучинскис, Марис
Страны
Россия Латвия Бельгия Финляндия Люксембург
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава ДНР заявил о задержании украинской группировки, причастной к гибели Моторолы
2
Биография актера Дмитрия Марьянова
3
Глава Бюро по правам человека ОБСЕ — о росте проявлений нетерпимости и дискриминации
4
Шойгу: операция в Сирии близится к завершению
5
Минздрав МО: вызвавшие скорую Марьянову отменили вызов через несколько минут
6
Умерла актриса Лика Кавжарадзе
7
ВС Сирии предупредили Израиль о серьезных последствиях повторяющихся попыток агрессии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама