Русские общественники просят премьера Латвии не допустить перевода русских школ на госязык

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РИГА, 16 октября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Русская общественность Латвии выступает против перевода обучения в школах национальных меньшинств на латышский язык. С просьбой не допустить реализации соответствующей инициативы общественники обратились с открытым письмом к премьер-министру республики Марису Кучинскису.
Под обращением подписались представители Штаба защиты русских школ, Русского союза Латвии (РСЛ), Латвийского комитета по правам человека, Русского общества в Латвии, Союза граждан и неграждан, Русской общины Латвии, общества "Родина" и Латвийского антинацистского комитета, сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в пресс-службе РСЛ. В своем письме они призвали главу правительства остановить уничтожение образования на родном языке в школах нацменьшинств и гарантировать использование русского языка и других языков нацменьшинств в преподавании общеобразовательных предметов.
"В случае перехода обучения исключительно на латышский язык ученикам станет еще сложнее осваивать знания, а результаты обучения еще более ухудшатся по сравнению с результатами выпускников латышских школ, где обучение до сих пор организовано исключительно на родном языке. Вывод о вреде новой реформы меньшинственного образования мы можем уверенно сделать на основании очевидных негативных результатов реформ 2004 и 2012 годов - учиться стало сложнее, оценки у выпускников школ нацменьшинств резко ухудшились по сравнению с дореформенным периодом", - говорится в письме.
Авторы обращения также напоминают, что "единственной страной, которая уничтожает меньшинственное образование, является охваченная экономическим кризисом и насилием Украина". "В то же время такие преуспевающие страны, как Финляндия, Бельгия или Люксембург наоборот поощряют многоязычие в образовательной системе. Протест и возмущение вызывает решение латвийского правительства следовать примеру именно кризисной Украины", - указывают они.
Русские общественники призывают Кучинскиса дополнить законодательство Латвии нормой о гарантированной возможности использования русского языка и других языков нацменьшинств в процессе обучения по общеобразовательным предметам. "Давайте сохранять мир в нашем обществе. Он невозможен без уважения власти как к интересам латышского большинства, так и русского меньшинства Латвии", - отмечают они.
Правящая коалиция Латвии на прошлой неделе поддержала представленную министерством образования и науки реформу в сфере образования, согласно которой школы нацменьшинств через три года перейдут на преподавание почти всех предметов на госязыке. На русском учащиеся будут осваивать только свой родной язык, литературу и связанные с культурой и историей предметы.
Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике уже была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов. После этого местные националисты не раз пытались добиться полного перевода обучения детей во всех государственных и муниципальных школах нацменьшинств на латышский язык.