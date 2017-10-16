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На Украине снесли около 2,5 тыс. памятников Владимиру Ленину

Международная панорама
16 октября, 19:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, октября. /ТАСС

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович добавил, что еще одним шагом в контексте декоммунизации является завершение реформирования государственных праздников

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КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. памятников Владимиру Ленину демонтированы на Украине в рамках процесса декоммунизации. Об этом в понедельник заявил в эфире телеканала "Прямой" глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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"На сегодня уже переименованы 987 населенных пунктов, около 52 тыс. улиц и 2,5 тыс. памятников Ленину демонтированы", - заявил он. Вятрович сообщил, что еще одним шагом в контексте декоммунизации является "завершение реформирования государственных праздников", которые отмечаются в стране еще с советских времен.

"Переформатировать эти государственные праздники, наполнить их новым национальным смыслом - это то, что должно быть сделано уже в ближайшее время", - заявил глава института.

Декоммунизация по-украински

Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, Кировограда в Кропивницкий.

На практике в ходе кампании новые власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о вековых связях с Россией. Московский проспект в столице уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой.

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