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Рауль Кастро поздравил Николаса Мадуро с победой его сторонников на региональных выборах

Международная панорама
17 октября, 0:32 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 17, октября. /ТАСС

Венесуэльский народ всегда может рассчитывать на поддержку со стороны Кубы, заявил председатель Госсовета

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ГАВАНА, 17 октября. /ТАСС/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро поздравил в понедельник президента Венесуэлы Николаса Мадуро с победой проправительственных кандидатов на региональных выборах.

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"Дорогой Николас, поздравляю тебя с результатами выборов. Венесуэла преподала очередной урок мира, демократии, мужества и достоинства", - говорится в письме Кастро Мадуро, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Кубы.

"Наследие [бывшего президента Венесуэлы Уго] Чавеса живо. Он и [лидер Кубинской революции] Фидель Кастро были бы очень горды этой победой", - отметил Рауль Кастро, добавив, что венесуэльский народ всегда может рассчитывать на поддержку со стороны Кубы.

В минувшее воскресенье в Венесуэле прошли выборы губернаторов. По данным Национального избирательного совета страны, кандидаты от Единой социалистической партии победили в 17 регионах из 23, обработка результатов голосования еще в одном штате продолжается. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и потребовала проверки всех этапов голосования во всех регионах.

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Ранее Мадуро поздравил с результатами выборов президент Боливии Эво Моралес. Между тем начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что выборы в Венесуэле не были ни свободными, ни справедливыми.

С апреля этого года Венесуэлу, переживающую острый социально-экономический кризис, стали сотрясать масштабные акции протеста, организуемые оппозицией. Насилие в ходе самых крупных за последние годы манифестаций унесло жизни 120 человек, тысячи пострадали. Предыдущие общенациональные выборы - в Конституционную ассамблею 30 июля - сопровождались протестами и столкновениями с силами безопасности. Оппозиция бойкотировала этот избирательный процесс, а его результаты не признало большинство стран региона.

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Персоны
Чавес, Уго Моралес, Эво Кастро, Рауль Кастро, Фидель Мадуро, Николас
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