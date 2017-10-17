СМИ: канадские военные не пострадали в ходе боестолкновений в Киркуке

ОТТАВА, 17 октября. /ТАСС/. Военнослужащие канадского контингента, расквартированные в Ираке, не пострадали в ходе столкновений между правительственными силами и курдскими военизированными отрядами "пешмерга". Об этом в понедельник сообщило агентство The Canadian Press.

"Представители Вооруженных сил Канады не были вовлечены в перестрелку, - заявил агентству представитель министерства национальной обороны Винсент Бушар. - Все наши военнослужащие в безопасности". Никаких дополнительных подробностей он приводить не стал. Запрос ТАСС в канадском военном ведомстве пока не прокомментировали.

Министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан в понедельник после заседания парламента страны не стал комментировать ситуацию с канадским контингентом, который может пострадать из-за столкновений иракских военных и курдского ополчения. Он лишь выразил надежду, что "стороны смогут решить эту ситуацию быстро и мирно". Министр также добавил, что Канада по-прежнему заинтересована в сотрудничестве с иракскими войсками и отрядами "пешмерга", которые являются частью коалиции, воюющей в Ираке с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ситуация вокруг северной нефтяной столицы Ирака, подконтрольной "пешмерга", но не входящей в состав Иракского Курдистана, резко обострилась после прошедшего 25 сентября в автономии референдума о независимости, к которому присоединился Киркук. В понедельник утром премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в этой провинции. Как сообщил 16 октября телеканал "Ас-Сумария", на юге Киркука между отрядами "пешмерга" и правительственными силами были зафиксированы боестолкновения.

С октября 2014 года в Северном Ираке находится группа канадских военных инструкторов численностью до 230 человек.