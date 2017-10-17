СМИ сообщили о вооруженных столкновениях между иракскими силами и ИГ на западе Киркука

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КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Вооруженные столкновения между подразделениями иракской армии и сторонниками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) отмечены на северо-западе провинции Киркук, в которой правительственные войска начали кампанию по восстановлению стабильности. Об этом передал во вторник телеканал Al Arabiya.
Стычки с экстремистами прошли в районе Ад-Дибс. Однако до сих пор никаких сведений от официальных представителей иракской армии по данному поводу не поступало.
Со своей стороны СМИ Иракского Курдистана утверждают, что поблизости от Ад-Дибса боевики захватил две деревни. Отмечается, что радикалы напали на эти населенные пункты после того, как из них были выведены курдские военизированные отряды "пешмерга".
В понедельник утром премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, который одновременно является и главнокомандующим армии страны, отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук. Как заявил официальный представитель командования совместными операциями генерал Яхья Расул, кампания в Киркуке преследует цель восстановить безопасность в районах, находящихся под юрисдикцией центральных властей, и установить контроль после освобождения этого региона от ИГ.