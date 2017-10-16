Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ООН призвал иракские и курдские власти предотвратить новые столкновения

Международная панорама
16 октября, 20:25 UTC+3 ООН ООН 16, октября. /ТАСС

Ранее в понедельник в районе Киркука произошли столкновения между иракской армией и курдскими отрядами

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш следит за ситуацией в районе города Киркук после произошедших там столкновений между подразделениями иракской армии и курдскими военизированными отрядами "пешмерга" и призывает стороны принять согласованные меры для предотвращения новых инцидентов. Об этом в понедельник журналистам заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Смотрите также

Sky: иракские военные восстановили полный контроль над городом Киркук

В "пешмерга" заявили, что сохраняют контроль над двумя нефтяными полями вблизи Киркука

"Пешмерга": Багдад дорого заплатит за операцию в Киркуке

СМИ: иракские военные восстановили контроль над аэропортом в Киркуке

СМИ: курдское ополчение оставило несколько позиций к югу от Киркука

"Генеральный секретарь очень внимательно следит за развитием событий в провинции Киркук. Он призывает федеральные власти и региональное правительство Курдистана предпринять скоординированные шаги для предотвращения новых столкновений, эскалации ситуации или нарушений закона и порядка. Генеральный секретарь призывает стороны совместно урегулировать ситуацию и решить все спорные вопросы через диалог, следуя конституции Ирака", - сказал Дюжаррик.

Ранее в понедельник в районе Киркука произошли столкновения между иракской армией и курдскими отрядами. Как позже сообщили в Центральном командовании (СЕНТКОМ) ВС США, инцидент произошел в результате недоразумения.

Ситуация вокруг северной нефтяной столицы Ирака, подконтрольной "пешмерга", но не входящей в состав Иракского Курдистана, резко обострилась после прошедшего 25 сентября в автономии референдума о независимости, к которому в одностороннем порядке присоединился Киркук. На минувшей неделе в СМИ появлялась и официально опровергалась информация о якобы переданном Багдадом ультиматуме для урегулирования кризисной ситуации.

В понедельник утром премьер-министр Ирака Хейдар аль- Абади отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением. Ранее глава кабинета заявил, что контроль над спорными территориями между основной территорией страны и автономным Иракским Курдистаном будет осуществляться совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава ДНР заявил о задержании украинской группировки, причастной к гибели Моторолы
2
Биография актера Дмитрия Марьянова
3
Глава Бюро по правам человека ОБСЕ — о росте проявлений нетерпимости и дискриминации
4
Шойгу: операция в Сирии близится к завершению
5
Минздрав МО: вызвавшие скорую Марьянову отменили вызов через несколько минут
6
Умерла актриса Лика Кавжарадзе
7
ВС Сирии предупредили Израиль о серьезных последствиях повторяющихся попыток агрессии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама