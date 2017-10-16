Генсек ООН призвал иракские и курдские власти предотвратить новые столкновения

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш следит за ситуацией в районе города Киркук после произошедших там столкновений между подразделениями иракской армии и курдскими военизированными отрядами "пешмерга" и призывает стороны принять согласованные меры для предотвращения новых инцидентов. Об этом в понедельник журналистам заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь очень внимательно следит за развитием событий в провинции Киркук. Он призывает федеральные власти и региональное правительство Курдистана предпринять скоординированные шаги для предотвращения новых столкновений, эскалации ситуации или нарушений закона и порядка. Генеральный секретарь призывает стороны совместно урегулировать ситуацию и решить все спорные вопросы через диалог, следуя конституции Ирака", - сказал Дюжаррик.

Ранее в понедельник в районе Киркука произошли столкновения между иракской армией и курдскими отрядами. Как позже сообщили в Центральном командовании (СЕНТКОМ) ВС США, инцидент произошел в результате недоразумения.

Ситуация вокруг северной нефтяной столицы Ирака, подконтрольной "пешмерга", но не входящей в состав Иракского Курдистана, резко обострилась после прошедшего 25 сентября в автономии референдума о независимости, к которому в одностороннем порядке присоединился Киркук. На минувшей неделе в СМИ появлялась и официально опровергалась информация о якобы переданном Багдадом ультиматуме для урегулирования кризисной ситуации.

В понедельник утром премьер-министр Ирака Хейдар аль- Абади отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением. Ранее глава кабинета заявил, что контроль над спорными территориями между основной территорией страны и автономным Иракским Курдистаном будет осуществляться совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде.