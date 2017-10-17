Генсек ООН приветствовал итоги переговоров президентов Азербайджана и Армении

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ООН, 17 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал итоги встречи президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна, состоявшейся в понедельник в Женеве, и призвал две страны развивать этот успех, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя саммит, состоявшийся в Женеве.
По его словам, административный глава всемирной организации воодушевлен достижением главами двух государств договоренности об активизации переговорного процесса и принятии дополнительных шагов по снижению напряженности на линии соприкосновения. "Генеральный секретарь подчеркивает, что ООН поддерживает посреднические усилия сопредседателей (Минской группы ОБСЕ) и призывает стороны воспользоваться позитивной динамикой, образовавшейся благодаря этому саммиту, чтобы добиться мирного переговорного решения нагорно-карабахского конфликта", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика.
Саргсян и Алиев встретились в понедельник в Женеве для обсуждения путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В консультациях приняли участие министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров, сопредседатели Минской группы Игорь Попов (Россия), Эндрю Шофер (США) и Стефан Висконти (Франция), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.
Переговоры проходили в постоянном представительстве Швейцарии при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. По итогам встречи в ОБСЕ сообщили, что она проходила "в конструктивной атмосфере", и президенты двух стран "согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения".