Армения и Азербайджан сообщили о нарушениях перемирия в Нагорном Карабахе в 2017 году

ТАСС, 22 июля. Азербайджанская армия в первой половине 2017 года около девяти тысяч раз нарушала режим перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу сообщило министерство обороны Армении, ссылаясь на оперативную сводку Армии обороны Нагорного Карабаха.

"В первом полугодии противник около девяти тысяч раз нарушил режим перемирия на линии соприкосновения между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, в этот период по карабахским позициям произведено более 121 тыс. выстрелов", - говорится в сообщении.

Помимо различных видов стрелкового оружия, азербайджанская армия применила противотанковые ракетные комплексы "Спайк" (три раза), установки залпового реактивного огня TR-107 (пять снарядов), гаубицы Д-30 и пушки Д-44 (244 снаряда), минометы калибра 60, 82 и 120 мм (1373 снаряда) и гранатометы различных типов (250 выстрелов), отмечается в сводке.

В первом полугодии "азербайджанский спецназ совершил несколько попыток диверсионного прорыва" линии соприкосновения, которые были "своевременно зафиксированы передовыми подразделениями Армии обороны, несущими боевое дежурство", подчеркнули в минобороны. "Понеся потери, противник отброшен назад", - указали в ведомстве.

Данные минобороны Азербайджана

В свою очередь в пресс-службе минобороны Азербайджана сообщили, что армянские ВС с начала года нарушали режим прекращения огня на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта более 20 тыс. раз.

"Согласно статистике министерства обороны Азербайджана, армянская сторона нарушила с начала 2017 года режим прекращения огня 20 307 раз", - сказал руководитель пресс-службы Вагиф Даргяхлы.

По его словам, армянские вооруженные подразделения подвергают обстрелам не только позиции ВС Азербайджана, но и населенные пункты. "Свидетельством этого является гибель в начале июля двух азербайджанских гражданских лиц - малолетней девочки и ее бабушки - в результате обстрела из крупнокалиберного оружия расположенного в зоне карабахского конфликта села Алханлы Физулинского района", - сказал Даргяхлы.

Он также отметил, что минобороны Азербайджана ведет ежедневную статистику нарушений режима прекращения огня с армянской стороны. "В среднем в течение суток таких случаев фиксируется в последнее время более ста", - отметил представитель минобороны.

В частности, по данным оборонного ведомства, за минувшие сутки армянская сторона нарушала перемирие на различных направлениях фронта 133 раза.