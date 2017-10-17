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СМИ: военные заявили о возвращении контроля над месторождением Бай-Хасан в Киркуке

Международная панорама
17 октября, 10:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Об этом сообщили представители шиитского ополчения, действующего под эгидой ВС Ирака

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Нефтяное месторождение Бай-Хасан в провинции Киркук перешло под управление центральных властей Ирака после ухода курдских военизированных формирований "пешмерга".

Об этом сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на представителей шиитского ополчения, действующего под эгидой ВС страны.

По имеющейся информации, бойцы ополчения вернули контроль над нефтяными промыслами на месторождении Бай-Хасан, расположенном в 40 км к северо-западу от одноименного центра провинции. О столкновениях между "пешмерга" и правительственными силами данных не поступает.

Ситуация вокруг северной нефтяной столицы Ирака, подконтрольной "пешмерга", но не входящей в состав Иракского Курдистана, резко обострилась после прошедшего в автономии референдума о независимости, к которому в одностороннем порядке присоединился Киркук.

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