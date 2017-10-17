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Reuters: отряды езидов заняли Синджар после ухода оттуда курдских формирований

Международная панорама
17 октября, 10:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Отмечается, что езиды связаны с шиитским ополчением, которое действует под эгидой правительственных сил Ирака

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вооруженные отряды религиозной общины езидов заняли город Синджар в провинции Найнава на севере Ирака. Это произошло после того, как из него ушли курдские военизированные формирования "пешмерга", сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на жителей Синджара.

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По данным агентства, отряды езидов, взявшие этот город под контроль, связаны с шиитским ополчением, действующими под эгидой правительственных сил Ирака. Город Синджар в провинции Найнава является местом компактного проживания курдов-езидов.

В понедельник премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, который одновременно является главнокомандующим армии Ирака, отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с курдскими военизированными отрядами "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением. Ранее иракский премьер заявил, что контроль над спорными территориями (между Ираком и Иракским Курдистаном) будет осуществляться "совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде".

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