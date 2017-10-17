МИД ДНР: Украина не сделала ни одного шага для имплементации "формулы Штайнмайера"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Украина ничего не сделала для имплементации "формулы Штайнмайера", определяющей порядок реализации политической части минских соглашений. Об этом во вторник ТАСС заявила и.о. министра иностранных дел провозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

"Страны-гаранты минских соглашений дважды задекларировали приверженность данному механизму ("формуле Штайнмайера" - прим. ТАСС), но он до сих пор не реализован, и Украина не сделала ни одного шага в направлении его имплементации", - сказала она.

Президент Украины Петр Порошенко в октябре 2014 года подписал закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в соответствии с которым в данных районах на три года устанавливался особый статус. Однако на практике закон Украиной не применялся. В марте 2015 года Порошенко вопреки минским соглашениям без согласования с представителями Донбасса внес в данный закон поправки, которые фактически заблокировали действие документа. В начале 2016 года тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм введения в силу закона об особом статусе Донбасса на временной основе в день выборов и на постоянной - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах голосования.

Противоречия остались

Принятие Верховной радой закона, продлевающего особый статус Донбасса, не устранило принципиальных противоречий между Киевом и провозглашенными народными республиками, заявила Никонорова.

"Формальное продление действия закона об особом статусе - вынужденный шаг для Киева, сделанный под давлением мировой общественности и гарантов минских соглашений, - сказала она. - Продление особого статуса в таком виде открыло поле для дискуссий, но не решило всех существующих противоречий".

Верховная рада 6 октября приняла закон, который продлевает еще на год действие так и не применявшегося на практике закона об особом статусе Донбасса. При этом указывалось, что законопроект разработан для обеспечения возможности размещения в Донбассе контингента сил ООН.

В тот же день украинские парламентарии в первом чтении рассмотрели внесенный президентом страны Петром Порошенко законопроект "о реинтеграции Донбасса", который предусматривает признание региона оккупированной территорией, создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта, а также дает президенту право задействовать вооруженные силы внутри страны без согласия парламента.

ДНР и ЛНР будут добиваться реального введения в силу закона Украины об особом статусе Донбасса.

"Мы будем настаивать на том, чтобы условия полноценного введения в силу этого закона (об особом статусе Донбасса - прим. ТАСС) обсуждались в Минске, согласовывались сторонами конфликта и все-таки этот закон был введен в силу", - сказала она.

Никонорова также подчеркнула, что особый статус Донбасса, предусмотренный минскими соглашениями, является ключевым вопросом мирных переговоров.

"Особый статус устанавливает договорные отношения Донбасса с Киевом, что является основой урегулирования конфликта, - пояснила и. о. главы МИД ДНР. - Поэтому введение этого закона в полноценное действие - основной вопрос повестки дня в Минске".

Игнорирование поручений контактной группы

По ее словам, представители Украины в рабочей группе по политическим вопросам мирного урегулирования игнорируют прямые поручения контактной группы. "Представители Украины в политической группе недобросовестно относятся к переговорному процессу: ни разу не выполнили поручения контактной группы, ни разу не предоставили письменную позицию, даже несмотря на обещания господина Кучмы предоставить такую позицию", - сказала она. Никонорова уточнила, что в январе 2017 года украинская сторона обязалась изложить свою позицию по модальностям выборов в Донбассе, а в сентябре - по вопросу пролонгации особого статуса региона. В обоих случаях обещания выполнены не были. По словам и.о. главы МИД ДНР, представители Киева в политической подгруппе "затягивают переговорный процесс, отказываются от ранее согласованных позиций, инициируют дискуссию по невнесенным в повестку вопросам, при этом отказываясь от обсуждения компромиссного порядка вступления в силу закона об особом статусе, хотя он является основным вопросом повестки дня в политической группе".