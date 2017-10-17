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Times: срок полномочий новых членов Палаты лордов ограничат 15-ю годами

Международная панорама
17 октября, 17:00 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 17, октября. /ТАСС

Кроме того, представители комиссии призвали лидеров четырех крупнейших фракций лордов сокращать свой численный состав

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ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Срок полномочий новых членов Палаты лордов будет ограничен 15-ю годами в процессе реформирования одного из старейших институтов страны - Палаты лордов (верхней палаты парламента - прим. ТАСС), насчитывающей сейчас почти 800 человек. Такое предложение подготовила специальная комиссия верхней палаты высшего законодательного органа Соединенного Королевства, сообщает газета The Times.

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Кроме того, представители комиссии призвали лидеров четырех крупнейших фракций лордов - от правящей Консервативной партии (252), Лейбористской (199), "Либеральных демократов" (100) и независимых (180) начать поэтапно сокращать свой численный состав. Критики этого давнего института обращают, в частности, внимание на то, что за каждый рабочий день лорды получают по £300 (почти $400)

В прошлом веке был проведен ряд реформ, направленных на демократизацию палаты и укрепление ее взаимоотношений с правительством. Так, лорды были лишены права абсолютного вето в отношении решений Палаты общин, в том числе по бюджету. Согласно акту 1999 года значительно сократился численный состав, который насчитывал в то время 1165 человек.

В 2009-м Палата лордов лишилась ключевой функции и данной короной привилегии - служить высшим судом страны. Эти функции были переданы Верховному суду Соединенного Королевства. Палата лордов непрерывно выполняла роль высшего суда страны в течение 610 лет. От ее имени решения принимали 12 лордов-судей.

В 2014 году лордам разрешили выходить в отставку. В минувшие сутки о своем решении покинуть Палату объявил знаменитый английский композитор 69-летний Эндрю Ллойд Уэббер. Он стал 70-м лордом, который решился на подобный шаг. По словам Ллойда Уэббера, работа в парламенте лишает его возможности проводить достаточное время дома. Ставший членом высшей палаты по рекомендации экс-премьера Джона Мэйджора, англичанин проголосовал за все время всего лишь 42 раза.

"Мне была представлена честь быть представителем этого дома на протяжении 20 лет, - пояснил Ллойд Уэббер в обращении партийному организатору тори. - Ухожу с тяжелым сердцем, но осознавая, что ожидаемое от лордов сейчас сильно отличается от того, что было, когда я стал членом палаты в 1997 году".

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