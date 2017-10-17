Times: срок полномочий новых членов Палаты лордов ограничат 15-ю годами

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Срок полномочий новых членов Палаты лордов будет ограничен 15-ю годами в процессе реформирования одного из старейших институтов страны - Палаты лордов (верхней палаты парламента - прим. ТАСС), насчитывающей сейчас почти 800 человек. Такое предложение подготовила специальная комиссия верхней палаты высшего законодательного органа Соединенного Королевства, сообщает газета The Times.

Кроме того, представители комиссии призвали лидеров четырех крупнейших фракций лордов - от правящей Консервативной партии (252), Лейбористской (199), "Либеральных демократов" (100) и независимых (180) начать поэтапно сокращать свой численный состав. Критики этого давнего института обращают, в частности, внимание на то, что за каждый рабочий день лорды получают по £300 (почти $400)

В прошлом веке был проведен ряд реформ, направленных на демократизацию палаты и укрепление ее взаимоотношений с правительством. Так, лорды были лишены права абсолютного вето в отношении решений Палаты общин, в том числе по бюджету. Согласно акту 1999 года значительно сократился численный состав, который насчитывал в то время 1165 человек.

В 2009-м Палата лордов лишилась ключевой функции и данной короной привилегии - служить высшим судом страны. Эти функции были переданы Верховному суду Соединенного Королевства. Палата лордов непрерывно выполняла роль высшего суда страны в течение 610 лет. От ее имени решения принимали 12 лордов-судей.

В 2014 году лордам разрешили выходить в отставку. В минувшие сутки о своем решении покинуть Палату объявил знаменитый английский композитор 69-летний Эндрю Ллойд Уэббер. Он стал 70-м лордом, который решился на подобный шаг. По словам Ллойда Уэббера, работа в парламенте лишает его возможности проводить достаточное время дома. Ставший членом высшей палаты по рекомендации экс-премьера Джона Мэйджора, англичанин проголосовал за все время всего лишь 42 раза.

"Мне была представлена честь быть представителем этого дома на протяжении 20 лет, - пояснил Ллойд Уэббер в обращении партийному организатору тори. - Ухожу с тяжелым сердцем, но осознавая, что ожидаемое от лордов сейчас сильно отличается от того, что было, когда я стал членом палаты в 1997 году".