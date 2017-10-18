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Правящий блок на выборах в Японии может получить абсолютное большинство в парламенте

Международная панорама
18 октября, 5:18 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 18, октября. /ТАСС

По данным опроса, правящий блок может получить 310 из 465 мест, что составляет 2/3 мандатов

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ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Правящая коалиция - Либерально-демократическая партия (ЛДП) и партия Комэйто - по итогам предстоящих 22 октября выборов может получить абсолютное большинство в ключевой нижней палате парламента. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса, проведенного агентством Kyodo.

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Из данных опроса следует, что правящий блок может получить 310 из 465 мест, что составляет 2/3 мандатов. На второе место может выйти новая Конституционно-демократическая партия страны, включившая в себя леволиберальный блок прекратившей свое существование Демократической партии страны. Взлетевшая на волне индивидуального успеха столичного губернатора Юрико Коикэ Партия надежды может финишировать лишь третьей.

В Японии на прошлой неделе началась избирательная кампания по выборам в ключевую нижнюю палату парламента. Две партии правящей коалиции и шесть партий оппозиции выдвинули в общей сложности 1172 кандидата, которые на внеочередных всеобщих выборах 22 октября будут соперничать за право получить один из 465 депутатских мандатов.

В телефонном опросе Kyodo приняли участие 120 тыс. человек со всей Японии.

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