Суд заблокировал новый указ Трампа об ограничениях на въезд в США гражданам восьми стран

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, предпринявший третью попытку ужесточить иммиграционную политику страны, наткнулся на все то же препятствие - противодействие со стороны ряда штатов. Всего за несколько часов до вступления в силу последней по времени версии указа главы Белого дома, ограничивающего въезд в США для граждан Венесуэлы, Ирана, Йемена, КНДР, Ливии, Сирии, Сомали и Чада, окружной судья в Гонолулу (штат Гавайи) Деррик Уотсон заблокировал реализацию положений документа.

Судья согласился с аргументами гавайских властей, что избранный президентом страны курс нарушает федеральные иммиграционные законы и что обновленный указ, как отмечается в исковом заявлении, по-прежнему нацелен на выполнение данного Трампом во время предвыборной борьбы "обещания выдворить всех мусульман из Соединенных Штатов".

В своем постановлении Уотсон, который заблокировал в марте предыдущий аналогичный указ Трампа, отметил, что в новом документе, "как и в предшествующем, отсутствуют надлежащие доказательства того, что въезд более чем 150 млн граждан из шести указанных там стран будет ущемлять интересы Соединенных Штатов".

Белый дом сразу же выразил свое недовольство. "Это чреватое последствиями ошибочное решение окружного суда подрывает усилия президента, призванные обеспечить американцам безопасную жизнь, - указывается в распространенном заявлении. - Министерство юстиции встанет на защиту законных действий президента. <...> Ограничения на въезд граждан ряда стран, упомянутых в указе, проистекают из их неспособности или нежелания делиться важной информацией, которая необходима для рассмотрения заявлений на получение визы, а также из оценок степени угроз, связанных с терроризмом и нестабильностью".

Ограничения на въезд в США граждан КНДР, Чада и Венесуэлы должны были вступить в силу в полночь по местному времени (07:00 мск). Одновременно продлевались бы введенные ранее такие же меры для граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали. Трамп подписал соответствующий указ 24 сентября.

Первые рестрикционные указы

Трамп уже не раз с того момента, как возглавил 20 января Белый дом, пытался реализовать свое обещание, данное сторонникам во время избирательной кампании, проводить более жесткую иммиграционную политику, усилить пограничный контроль и выслать тех, кто пробрался в страну тайком. В декабре 2015 года он даже высказался за то, чтобы полностью закрыть всем мусульманам въезд в США, пока не удастся разобраться, почему ненависть приверженцев ислама к американцам "выходит за рамки какого-либо понимания". "Наша страна не станет жертвой страшного нападения людей, которые верят только в джихад, у которых нет уважения к человеческой жизни", - пояснил свою мысль Трамп.

Уже через неделю после вступления в должность он подписал документ, нацеленный, как утверждал Белый дом, на то, чтобы "укрепить общественную безопасность внутри США". Исполнительный указ предписывал приостановить на 120 дней программу приема беженцев и вводил запрет сроком на 90 дней на въезд в США граждан семи мусульманских стран - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Такое распоряжение сразу же вызвало массовые протесты не только в США, но и за рубежом. Трампу пришлось оправдываться.

Как указывалось в распространенном 29 января от его имени Белым домом заявлении, политика нынешней администрации США "сходна с тем, что президент Барак Обама сделал в 2011 году, когда ввел запрет на выдачу [въездных] виз беженцам из Ирака на полгода". Новый запрет затрагивает те семь стран, которые были названы "источником террора" администрацией Обамы, напомнил Трамп. "Дело не в религии, а в терроре, в том, чтобы обеспечить безопасность нашей страны", - настаивал он, упирая на то, что "более 40 государств" с преимущественно мусульманским населением не затронуты его указом.

Тем не менее 3 февраля федеральный суд в Сиэтле приостановил действие данного распоряжения Трампа на то время, пока рассматривается иск, поданный генеральной прокуратурой штата Вашингтон. Как отмечал генпрокурор штата Боб Фергюсон, он добивается того, чтобы суд признал предусмотренные указом президента меры неконституционными. К иску также присоединились власти штата Миннесота.

Администрации Трампа пришлось пойти на пересмотр некоторых пунктов рестрикционного документа. 6 марта президент подписал новый указ, повторно на 90 дней вводящий запрет на въезд для граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Однако на этот раз вводились исключения для тех, кому ранее уже была предоставлена въездная виза. Кроме того, из списка вычеркнули Ирак, обосновав это тем, что Багдад ужесточил правила проверки "тех, кто хочет отправиться за границу, и расширил взаимодействие с США в борьбе с терроризмом".

Вновь приостанавливалась и программа приема беженцев. Как указал тогда Белый дом, в течение последующих 120 дней будет проводиться анализ существующих процедур проверки данной категории лиц с целью оградить жителей США от тех, кто может угрожать их безопасности. Реализацию положений второго указа как раз и заблокировал, удовлетворив просьбу властей Гавайев, окружной судья Деррик Уотсон, а позднее это решение поддержал Апелляционный суд. Дело дошло до Верховного суда страны, который в июне частично восстановил действие распоряжения Трампа: в постановлении отмечалось, что запрет на въезд распространяется на граждан упомянутых в указе стран, если у них нет прочных связей с США.

Третья попытка

Указом, подписанным 24 сентября, из ограничительного списка был исключен Судан, но добавлены Венесуэла, КНДР и Чад. Остались там Иран, Йемен, Ливия, Сирия и Сомали. Как подчеркивалось в документе, все эти государства "не предоставляют информацию, необходимую для идентификации иммигрантов и посещающих США лиц".

По словам представителя администрации Трампа, Судан был выведен из списка, поскольку начал активнее сотрудничать с США в вопросах, касающихся борьбы с терроризмом.

"Для всех стран [в списке], кроме одной, я ввожу запрет на въезд иммигрантов", - отметил Трамп, уточняя, что данным исключением стала Венесуэла.

Что касается остальных категорий въезжающих, что к ним применен "более гибкий подход". Так, жители Чада, Ливии и Йемена не смогут получить визы для туристических и деловых поездок. В отношении Ирана из-под действия указа выведены студенческие визы и программа обмена.

По Венесуэле указано, что Каракас не предоставляет Вашингтону необходимых сведений о своих гражданах, намеревающихся отправиться в США. "Тем не менее есть и другие пути получить подобную информацию. В связи с этим вводимые ограничения направлены на представителей правительства, несущих ответственность за эту нестыковку (отсутствие обмена данными - прим. ТАСС)", - говорится в документе. Иными словами, руководители и сотрудники ряда госучреждений республики не смогут совершать туристические или деловые поездки в США; в этот перечень, в частности, включены министерство внутренних дел, юстиции и по вопросам мира, уголовная полиция и Боливарианская национальная разведывательная служба.

В целом рестрикционные меры не распространяются на лиц, получивших до 18 октября визы или иные документы, разрешающие въезд в страну, а также на тех, кто имеет статус иммигранта и беженца или кому уже предоставлено убежище. Предусмотрены и исключения для тех, кто намерен инвестировать крупные суммы в США или у кого есть близкие родственники в стране.

Кого затронет

По мнению аналитиков, новые ограничения на въезд могут ежегодно затрагивать более 65 тыс. человек по всему миру.

Газета The Washington Post, комментируя 26 сентября указ Трампа, не стала скрывать недоумение по поводу включения в список КНДР. "Данная мера никак не отразится на режиме Ким Чен Ына, - пишет издание. - Вашингтон принял такое решение в условиях продолжающегося противостояния с Северной Кореей по поводу ее программы создания ядерного оружия".

"В контексте эскалации напряженности запрет на въезд в США можно было бы воспринять как одно из направлений в усилиях по изоляции режима, однако эксперты сомневаются в этом, - отмечается в материале. - Дело в том, что жители Северной Кореи не имеют возможности эмигрировать в США. Перебежчики из Северной Кореи, которые в конечном итоге оказываются в США, обычно прилетают из Южной Кореи с паспортами этой страны. Для дипломатов же в указе сделано исключение".

Правозащитники не отступают

Как заявил руководитель Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) Энтони Ромеро, его организация тоже будет опротестовывать в суде штата Мэриленд указ Трампа от 24 сентября. По словам Ромеро, все эти ограничения на въезд - "дискриминация по национальному признаку, что противоречит американским законам". Добавление в список "северокорейцев и небольшой группы венесуэльских чиновников" не отменяет того факта, что документ является антимусульманским по своей сути, подчеркнул он. "Мы намерены встретиться с президентом Трампом в суде", - сказал журналистам Ромеро.

Он также сообщил, что 18 октября представители ACLU и еще 17 других правозащитных организаций страны намерены вручить членам Конгресса США совместную петицию с призывом принять закон, отменяющий указ Трампа.