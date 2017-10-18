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Источник: в ЕС нет единства по прекращению переговоров о вступлении Турции

Международная панорама
18 октября, 16:38 UTC+3 БЕРЛИН 18, октября. /ТАСС

При этом большинство стран придерживаются позиции о том, что "это не может так дальше продолжаться", отметил источник в кабмине ФРГ

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БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Идея прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС поддерживается не всеми странами содружества. Об этом заявил в среду высокопоставленный источник в германском правительстве в преддверии открывающегося 19 октября в Брюсселе саммита ЕС.

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"Нет единства в пользу прекращения переговоров, но есть поддержка большинства стран относительно того, что это не может так дальше продолжаться", - сказал он.

Собеседник также указал на то, что такое решение должно быть принято единогласно всеми лидерами Евросоюза.

В начале сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телевизионных дебатов перед выборами в Бундестаг пообещала поднять на уровне ЕС вопрос о том, чтобы отказаться от переговоров с Турцией. Это заявление было сделано на фоне осложнившихся отношений между Берлином и Анкарой, в том числе из-за задержаний немецких граждан в Турции.

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