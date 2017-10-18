Источник: в ЕС нет единства по прекращению переговоров о вступлении Турции

Фигурист Климов заявил, что полностью готов к выступлению на московском этапе Гран-приСпорт 18 октября, 18:13
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной радыМеждународная панорама 18 октября, 18:00
Таяние вечной мерзлоты Аляски нарушит жизнь региона и углеродный баланс всей планетыСоциальная ответственность 18 октября, 17:57
Топилин не против считать молодежью людей до 45 летОбщество 18 октября, 17:53
Пассажиры метро раскупили партию браслетов с функционалом карты "Тройка" за три часаОбщество 18 октября, 17:47
Президент ПСЖ Аль-Хелаифи вызван на допрос в суд Швейцарии по делу о коррупцииСпорт 18 октября, 17:47
Первая трансляция проекта "Опера XXI" состоится 20 октябряНовости партнеров 18 октября, 17:37
Один из крупнейших авиастроителей запустит автономное воздушное таксиСоциальная ответственность 18 октября, 17:36
Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 18 октября, 17:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Идея прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС поддерживается не всеми странами содружества. Об этом заявил в среду высокопоставленный источник в германском правительстве в преддверии открывающегося 19 октября в Брюсселе саммита ЕС.
"Нет единства в пользу прекращения переговоров, но есть поддержка большинства стран относительно того, что это не может так дальше продолжаться", - сказал он.
Собеседник также указал на то, что такое решение должно быть принято единогласно всеми лидерами Евросоюза.
В начале сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телевизионных дебатов перед выборами в Бундестаг пообещала поднять на уровне ЕС вопрос о том, чтобы отказаться от переговоров с Турцией. Это заявление было сделано на фоне осложнившихся отношений между Берлином и Анкарой, в том числе из-за задержаний немецких граждан в Турции.