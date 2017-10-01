Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эрдоган: Турция ничего не потеряет, если не станет членом Евросоюза

Международная панорама
1 октября, 15:58 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 1, октября. /ТАСС

Президент страны добавил, что "единственный путь реализации новых планов ЕС лежит через полноправное членство Турции"

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 1 октября. /ТАСС/. Турция ничего не потеряет, если у нее не получится стать членом Европейского союза (ЕС). Об этом, как сообщает Анатолийское агентство, заявил в воскресенье президент Тайип Эрдоган.

Смотрите также

Юнкер: Турция сама пытается сжечь мосты в ЕС

Глава МИД ФРГ выступил за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС

В Турции заявили, что ФРГ не может блокировать контакты о создании таможенного союза с ЕС

Эрдоган: Европа должна продолжить переговоры о вступлении Турции в ЕС или завершить их

"Анкара готова поддержать инициативы Брюсселя и внести вклад в развитие Европы. Если ЕС откажется, то Турция ничего не потеряет, - приводит его слова агентство. - Турция, по большому счету, не нуждается в членстве ЕС, тогда как политика Евросоюза завязана на Анкаре".

По словам Эрдогана, "единственный путь реализации новых планов ЕС лежит через полноправное членство Турции".

Между тем, 13 сентября председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что до 2019 года ЕС не примет в сообщество какие-либо новые страны. Юнкер также подчеркнул, что Брюссель не рассматривает возможным вступление в ЕС Турции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Юнкер, Жан-Клод Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: авианосная группировка США прибудет в район Корейского полуострова 15 октября
2
В Европарламенте заявили, что референдум о независимости Каталонии является законным
3
Ситуация в Каталонии. Онлайн
4
В Якутске развернут оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на ГРЭС
5
Около 300 оперативных групп обследуют социальные объекты Якутска после отключений
6
Промоутер: пострадавший в драке боец Вахаев всегда вел себя прилично и сдержанно
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама