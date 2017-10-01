Эрдоган: Турция ничего не потеряет, если не станет членом Евросоюза

АНКАРА, 1 октября. /ТАСС/. Турция ничего не потеряет, если у нее не получится стать членом Европейского союза (ЕС). Об этом, как сообщает Анатолийское агентство, заявил в воскресенье президент Тайип Эрдоган.

"Анкара готова поддержать инициативы Брюсселя и внести вклад в развитие Европы. Если ЕС откажется, то Турция ничего не потеряет, - приводит его слова агентство. - Турция, по большому счету, не нуждается в членстве ЕС, тогда как политика Евросоюза завязана на Анкаре".

По словам Эрдогана, "единственный путь реализации новых планов ЕС лежит через полноправное членство Турции".

Между тем, 13 сентября председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что до 2019 года ЕС не примет в сообщество какие-либо новые страны. Юнкер также подчеркнул, что Брюссель не рассматривает возможным вступление в ЕС Турции.