Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп: США готовы стать надежным стратегическим партнером Индии на мировой арене

Международная панорама
19 октября, 0:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, октября. /ТАСС

Рекс Тиллерсон отметил, что индийцы и американцы разделяют видение будущего и вместе питают тягу к демократии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация призывает индийское правительство сделать в своей внешней политике ставку на развитие стратегического партнерства между Вашингтоном и Нью-Дели, в том числе в противовес росту влияния Пекина. К этому свелась суть программной речи по американо-индийским отношениям, с которой выступил в среду в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Смотрите также

Пентагон: министр обороны США летит в Индию, чтобы подтвердить приверженность партнерству

Трамп заявил, что США ждут от Индии увеличения экономической помощи по Афганистану

Иванка Трамп возглавит делегацию США на предпринимательском саммите в Индии

"Происходит еще одна более глубокая трансформация, которая будет иметь далеко идущие последствия в течение следующих 100 лет: Соединенные Штаты и Индия все чаще становятся глобальными партнерами со стратегическим совпадением [интересов]. Индийцы и американцы не просто питают тягу к демократии, они разделяют видение будущего. Возникающее стратегическое партнерство Дели и Вашингтона опирается на разделяемую приверженность отстаиванию верховенства закона, свободы мореплавания, универсальных ценностей и свободной торговли", - сказал Тиллерсон.

"В этот период неопределенности ... Индии необходим надежный партнер на мировой арене. Я хочу ясно дать понять - США являются таким партнером, учитывая общие ценности и видение глобальной стабильности, мира и процветания", - заявил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Как утверждал госсекретарь, Китай обеспечивает рост своей экономики и мощи в целом "менее ответственным образом", чем Индия. КНР порой подрывает "международный порядок, базирующийся на правилах, в то время как страны, подобные Индии, действуют в рамках, защищающих суверенитет других государств", считает Тиллерсон. "У нас будут важные отношения с Китаем. [Однако] у нас никогда не будет с Китаем - недемократическим обществом - таких же отношений, которые мы можем поддерживать с крупной демократической страной", - подчеркнул шеф американской дипломатии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Страны
США Индия Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Харькове автомобиль врезался в толпу пешеходов
2
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной рады
3
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
4
ЦСКА проиграл "Базелю" в матче Лиги чемпионов
5
Глава МИД Швеции: сексуальные домогательства происходят в ЕС на высшем уровне
6
Россиянка погибла в горах Франции во время экстремального прыжка
7
Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" будут продолжены в 2018 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама