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Bloomberg: сенаторы США допросили экс-главу штаба Трампа в связи с расследованием по РФ

Международная панорама
19 октября, 2:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, октября. /ТАСС

Как сообщается, законодатели беседовали с Кори Левандовски около трех часов

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НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Законодатели из спецкомитета по разведке Сената Конгресса США допросили бывшего менеджера предвыборной кампании Дональда Трампа Кори Левандовски в связи с расследованием, касающимся утверждений о вмешательстве России в американскую президентскую гонку в 2016 году.

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Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, закрытая встреча имела место ранее в этот же день. Какие именно вопросы задавали Левандовски, не уточняется. По сведениям газеты The Washington Post, законодатели беседовали с ним около трех часов. Официальных комментариев со стороны Левандовски не поступало.

Левандовски ушел с поста менеджера избирательной кампании Трампа в июне 2016 года, еще до завершения президентской гонки. Газета The New York Times утверждала, что причиной этого стало то, что у него были слишком плохие отношения со многими представителями американских СМИ.

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В настоящее время в связи с утверждениями о вмешательстве РФ в американские выборы разбирательства проводят ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения еще одного такого независимого разбирательства.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
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