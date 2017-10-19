Bloomberg: сенаторы США допросили экс-главу штаба Трампа в связи с расследованием по РФ

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НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Законодатели из спецкомитета по разведке Сената Конгресса США допросили бывшего менеджера предвыборной кампании Дональда Трампа Кори Левандовски в связи с расследованием, касающимся утверждений о вмешательстве России в американскую президентскую гонку в 2016 году.
Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.
По сведениям его источников, закрытая встреча имела место ранее в этот же день. Какие именно вопросы задавали Левандовски, не уточняется. По сведениям газеты The Washington Post, законодатели беседовали с ним около трех часов. Официальных комментариев со стороны Левандовски не поступало.
Левандовски ушел с поста менеджера избирательной кампании Трампа в июне 2016 года, еще до завершения президентской гонки. Газета The New York Times утверждала, что причиной этого стало то, что у него были слишком плохие отношения со многими представителями американских СМИ.
В настоящее время в связи с утверждениями о вмешательстве РФ в американские выборы разбирательства проводят ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения еще одного такого независимого разбирательства.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.