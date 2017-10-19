Эксперты: санкции уже оказали влияние на КНДР, но их надо дополнить дипломатией

ТОКИО, 19 октября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Принятые Советом Безопасности ООН последние санкции в отношении КНДР носят беспрецедентно жесткий характер, их эффект уже серьезно проявляется, однако эти меры вряд ли заставят Пхеньян свернуть его ракетно-ядерную программу. Об этом заявили в четверг в беседе с ТАСС ведущие японские эксперты по этой проблеме.

"По поступающей ко мне информации, экономические связи с Северной Кореей сейчас жестко ограничил Китай, ее главный хозяйственный партнер, - сказал один из основных в Японии специалистов по проблемам безопасности Кацухиса Фурукава, который до 2016 года входил в группу по контролю за соблюдением санкций против КНДР при Совете Безопасности ООН. - На китайской таможне идет придирчивая и очень длительная проверка всех товаров, их прохождение во многом приостановилось. Не заключаются новые сделки с Северной Кореей, перестали выдаваться въездные визы ее гражданам. Из-за экономических санкций на улицах Пхеньяна, как сообщают, существенно сократилось число автомобилей".

Сотрудничество с Китаем и Россией - ключевой момент

"Нынешние меры Совета Безопасности масштабнее всего, что он предпринимал в отношении Северной Кореи до сих пор, - подтверждает профессор Университета продвинутых политических исследований Нарусигэ Митисита, директор ряда программ изучения проблем международной безопасности. - Впрочем, до полного проявления эффекта от санкций потребуется время - минимум от нескольких месяцев до года".

"С другой стороны, фактом остается то, что в Китай по-прежнему поступает контрабанда с севера Кореи - текстиль, морепродукты, - считает Кацухиса Фурукава. - Поэтому для достижения полного эффекта от санкций потребуется время и усилия - в первую очередь со стороны Китая". Эксперт считает, что серьезные меры должны предприниматься и в России. Он напомнил при этом, что наряду с КНР министерство финансов США недавно приняло односторонние карательные санкции также в отношении российских фирм и граждан, обвиненных в контактах с КНДР.

"В проведении политики санкций, - отмечает профессор Митисита, - ключевым моментом будет сотрудничество с Китаем и Россией. Меры Совбеза ООН будут иметь огромный эффект при активном участии в их осуществлении стран, имеющих общую границу с Северной Кореей".

"Однако цель Совета Безопасности - не удушение экономики Пхеньяна, - подчеркивает бывший эксперт Совбеза ООН Фурукава. - Цель нынешних мер - пресечь движение людей, денег и товаров, связанных с разработкой баллистических ракет и ядерного оружия. Санкции создают серьезные проблемы и тяготы для экономики, однако одновременно они указывают на путь выхода из тяжелой ситуации. Но если такие меры не дополняются дипломатическими усилиями, то результата достичь не удастся. Санкции - это орудие, помогающее дипломатии. Если же они становятся сутью политики в отношении Северной Кореи, то эффекта не дадут".

Санкции не заставят Пхеньян капитулировать

Эксперт выразил глубокое сомнение в том, что одни лишь меры экономического нажима заставят Пхеньян свернуть ракетно-ядерную программу. "В 1990-х годах в этой стране умерли от голода несколько сотен тысяч человек, однако это не заставило ее руководство отказаться от приоритета, отданного разработке вооружений, - подчеркнул он. - К тому же полное прекращение поставок нефти Северной Корее, ее морская блокада, тотальное перекрытие границы силами китайских войск не реалистичны. Поэтому власти Северной Кореи и впредь будут иметь возможность концентрировать остающиеся у них ресурсы на приоритетном ракетно-ядерном направлении, принося в жертву условия жизни народа. Северная Корея не производит впечатление страны, которая будет сдаваться под воздействием экономических тягот. Скорее, она будет проявлять все большее упрямство, идти по пути эскалации. Как мне кажется, нынешние события развиваются именно в таком направлении".

Совет Безопасности ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное там шестое ядерное испытание. Новые меры предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газового конденсата. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей (примерно 318 тыс. тонн) в течение всего 2018 года и последующих лет.

Перед этим Совбез запретил закупки в КНДР морепродуктов, каменного угля, свинца и его руды, а также железной руды и продуктов ее переработки. Такая мера наносит удар по значительной части внешней торговли Пхеньяна. По данным американской стороны, вместе с ограничениями, введенными предыдущими резолюциями СБ ООН, осуществление новых санкций позволит лишить КНДР более 90% доходов от экспорта сырья и товаров, которые в 2016 году составили около $2,7 млрд.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.