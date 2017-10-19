Соратники Саакашвили продолжат митинг под Радой до выполнения всех выдвинутых требований

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КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Сторонники партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили продолжат митинговать под Верховной радой, в то время как участники других политических сил продолжат протест другими методами. Об этом в четверг вечером заявил активист движения Александр Леменов.
"Рух новых сил" Михаила Саакашвили принял решение оставаться в палаточном городке для продолжения мирной акции протеста, - сказал он. - Все другие участники акции продолжают добиваться выполнения наших условий собственными методами".
Массовая акция протеста у стен Верховной рады началась во вторник утром. Ее участники требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания антикоррупционного суда. Организаторами манифестации выступили сразу несколько оппозиционных политических сил - партии "Самопомощь", "Батькивщина", "Рух новых сил", "5.10", ряд ультраправых организаций "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" (последний запрещен в РФ), а также к ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего "Блока Петра Порошенко". За время акции произошло несколько столкновений ее участников с полицией.