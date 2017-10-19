Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соратники Саакашвили продолжат митинг под Радой до выполнения всех выдвинутых требований

Международная панорама
19 октября, 20:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, октября. /ТАСС

Участники протестов решили остаться в палаточном городке для продолжения мирной акции

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Сторонники партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили продолжат митинговать под Верховной радой, в то время как участники других политических сил продолжат протест другими методами. Об этом в четверг вечером заявил активист движения Александр Леменов.

Смотрите также

Полиция Украины не заинтересована в эскалации конфликта с протестующими в центре Киева

Генпрокуратура Украины заявила, что власти не будут сносить палатки протестующих в Киеве

Эксперт: цель акции в Киеве - не поддержка Саакашвили, а отставка Порошенко

"Рух новых сил" Михаила Саакашвили принял решение оставаться в палаточном городке для продолжения мирной акции протеста, - сказал он. - Все другие участники акции продолжают добиваться выполнения наших условий собственными методами".

Массовая акция протеста у стен Верховной рады началась во вторник утром. Ее участники требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания антикоррупционного суда. Организаторами манифестации выступили сразу несколько оппозиционных политических сил - партии "Самопомощь", "Батькивщина", "Рух новых сил", "5.10", ряд ультраправых организаций "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" (последний запрещен в РФ), а также к ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего "Блока Петра Порошенко". За время акции произошло несколько столкновений ее участников с полицией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: реакция России на выход США из РСМД будет мгновенной и зеркальной
2
"Газпром" изучает возможности защиты своих прав за наложенный Украиной штраф в $6,7 млрд
3
Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних лет
4
Путин раскритиковал экс-главу МИД РФ Козырева
5
В Госдуме заявили, что у России есть потенциал, чтобы кормить 1,3 млрд человек
6
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
7
Абдулатипов назначен спецпредставителем президента по сотрудничеству со странами Каспия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама