Соратники Саакашвили продолжат митинг под Радой до выполнения всех выдвинутых требований

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Сторонники партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили продолжат митинговать под Верховной радой, в то время как участники других политических сил продолжат протест другими методами. Об этом в четверг вечером заявил активист движения Александр Леменов.

"Рух новых сил" Михаила Саакашвили принял решение оставаться в палаточном городке для продолжения мирной акции протеста, - сказал он. - Все другие участники акции продолжают добиваться выполнения наших условий собственными методами".

Массовая акция протеста у стен Верховной рады началась во вторник утром. Ее участники требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания антикоррупционного суда. Организаторами манифестации выступили сразу несколько оппозиционных политических сил - партии "Самопомощь", "Батькивщина", "Рух новых сил", "5.10", ряд ультраправых организаций "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" (последний запрещен в РФ), а также к ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего "Блока Петра Порошенко". За время акции произошло несколько столкновений ее участников с полицией.