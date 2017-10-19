Помощник Трампа отмечает позитивные сдвиги во взаимодействии США с Россией в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступает за расширение сфер налаживания взаимовыгодного сотрудничества с Россией, в первую очередь в Сирии и по КНДР. В Сирии в этом плане уже есть позитивные сдвиги, заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в вашингтонском Фонде защиты демократий. Фонд ведет прямую трансляцию выступления.

"Президент Трамп наказал нам поощрять области сотрудничества с Россией. Это направление ведет госсекретарь Рекс Тиллерсон", - отметил Макмастер.

По его оценке, в этом плане "уже забрезжил свет". "Мы видим его на примере зон деэскалации в Сирии и того, как они поддерживаются", - пояснил помощник президента США. Он назвал "многочисленными сферы сотрудничества, которые США и Россия могли бы расширять на взаимовыгодной" основе.

В числе таких областей Макмастер назвал ракетно-ядерную программу КНДР. "Как и Китай, Россия обладает значительным влиянием [на Пхеньян] и способна использовать это преимущество последовательным образом с тем, чтобы убедить Ким Чен Ына и его режим в необходимости денуклеаризации Корейского полуострова. Это будет последний шанс избежать страшных последствий, а Россия способна сыграть продуктивную роль", - констатировал помощник главы государства.

Шестая международная встреча по Сирии прошла в Астане 14-15 сентября. На ней было завершено оформление всех четырех зон деэскалации в Сирии, которые создаются с начала мая. В переговорах участвовали делегации стран - гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а также представители Иордании и США в качестве наблюдателей.