Мадуро пригрозил тюрьмой губернаторам-оппозиционерам за участие в протестах

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Представители оппозиции, победившие на губернаторских выборах в Венесуэле 15 октября, предстанут перед судом, если попытаются использовать свой пост для нарушения общественного порядка. Об этом заявил в четверг президент республики Николас Мадуро.
"Если кто-то из них, заняв пост губернатора, попытается использовать его для насилия и протестов, он будет немедленно смещен и отправится в тюрьму", - сказал глава государства после церемонии вступления в должность губернатора Арагуа Родольфо Марко Торреса, которая транслировалась в эфире телеканала Venesolana de Television.
Мадуро также добавил, что губернаторы, которые отказываются присягать Конституционной ассамблее (КА) Венесуэлы, не смогут приступить к исполнению своих обязанностей.
Ранее он говорил, что в стране "не будет ни одного губернатора", который займет пост без предварительного принесения присяги перед "органом, обладающим всей полнотой власти в стране".
"Тот, кто не подчиняется КА, не сможет занять свой пост", - сообщил глава государства.
По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, проправительственные кандидаты победили в борьбе за губернаторские посты в 18 регионах из 23, а их политические противники - в пяти. Тем не менее, оппозиция отказалась признавать итоги выборов и потребовала пересчитать голоса во всех штатах. В среду 18 губернаторов-социалистов принесли присягу перед КА, пятеро оппозиционных глав регионов отказались участвовать в этой церемонии.